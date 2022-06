Ile Maurice: Drogue - Police et douane se mobilisent contre ce fléau

La police scientifique, l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), la douane et l'université de Maurice (UoM) faisaient cause commune contre la drogue, hier. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite de drogue.

Et pendant une journée, diverses mobilisations ont eu lieu à l'auditorium Octave Wiehé, à Réduit. "L'objectif d'aujourd'hui est de contrer le trafic de drogue. Les jeunes y sont particulièrement vulnérables.

Il nous faut donc combattre ces substances illicites sous toutes ses formes", a déclaré Choolun Bhojoo, adjoint commissaire de police et responsable de l'ADSU. Il est revenu sur les moyens déployés par cette unité pour des interventions face à ce fléau. "La priorité du commissaire de police est un plan d'action stratégique pour lutter contre le trafic de drogue", a-t-il ajouté.

De son côté, le professeur Sanjeev Kumar Sobhee, vice-chancelier par intérim de l'UoM, a mentionné l'impact de la drogue sur la société mauricienne. Le soutien des institutions est vital, selon lui, dans ce combat. D'ailleurs, l'université avait aussi prévu, hier, de disséminer les résultats d'une recherche axée sur l'usage des drogues chez les jeunes adultes à Maurice et Rodrigues et l'enjeu du coût socio-économique par les chercheurs Verena Tandrayen-Ragoobur et DeepaGokulsing. Pour sa part, Sudhamo Lal, directeur général de la Mauritius Revenue Authority (MRA), a axé son intervention sur le combat de l'institution face au trafic des stupéfiants. Un exercice de simulation était également programmé par la MRA.

Quant à Vidhu Madhub-Dassyne, directrice du Forensic Science Laboratory (FSL), elle a mentionné que cette instance opère selon les normes internationales. Une simulation par la police scientifique figurait aussi au programme ce mardi, ainsi qu'une vidéo par des étudiants de l'UoM. D'autres activités étaient aussi prévues, dont une formation sur des kits de dépistages de drogue ainsi qu'une discussion par le FSL sur la science derrière la drogue synthétique.