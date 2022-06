Congo-Kinshasa: Beni - 47 personnes tuées au mois de juin (Société civile)

La société civile du territoire de Beni (Nord-Kivu) affirme, dans un communiqué publié mardi 28 juin, que 47 civils ont été tués au cours de ce mois de juin finissant à la suite des attaques des ADF.

Cette organisation citoyenne estime que la situation sécuritaire dans l'ensemble de cette entité est inquiétante.

Dans le même communiqué, elle dit avoir répertorié une vingtaine de villages attaqués par des rebelles des ADF dans le secteur de Beni-Mbau et Ruwenzori et à Oicha, chef-lieu du territoire au cours de ce mois de juin.

Cette situation a aussi occasionné l'incendie de plus de 34 maisons et boutiques.

Plus de 50 personnes sont aussi portées disparues au cour de ce mois.

Ituri : sept véhicules incendiés et marchandises calcinées dans une incursion de présumés ADF à Idohu

La société civile demande ainsi à l'armée et toutes les autorités compétentes de revoir leurs stratégies de défense, afin de vite restaurer la paix et la sécurité dans cette région.

" Les autorités au niveau provincial et national sont plus attirées par la guerre de M23 aux environs de Goma actuellement, délaissant ainsi la guerre des ADF, qui pourtant tuent plus des civils dans le territoire de Beni et ses environs. Les effectifs insuffisants de l'armée et de la police sont visibles de tous. La baisse voire l'absence du rapprochement entre le responsable des opérations Sokola 1 surtout celles de l'axe Nord et les leaders de la société civile, alimente des préjugés et des rumeurs au détriment des opérations en cours ", note le premier vice-président de la société civile du territoire de Beni., Richard Kirimba.

L'armée n'a pas encore réagi par rapport à ce communiqué.