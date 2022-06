Afrique de l'Ouest - Ecobank designée meilleure banque de financement du commerce

Le groupe Ecobank est nommé meilleure banque de financement du commerce en Afrique de l'Ouest, a appris Le journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

" Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, a été nommé 'Meilleure Banque de financement du commerce en Afrique de l'Ouest' lors des prestigieux 'Leaders in Trade Awards' de Global Trade Review. ", informe un communiqué reçu de la filiale sénégalaise du groupe.

Ce prix récompense, selon le communiqué, les solutions de Ecobank pour le financement des chaînes d'approvisionnement domestiques et régionales à travers les principaux corridors commerciaux, ainsi que son rôle d'arrangeur et sa participation aux financements de campagnes agricoles en Afrique de l'Ouest, couvrant notamment le coton, le cacao, les graines de soja et les noix de cajou.

" Aux solutions proposées par Ecobank vient s'ajouter le module de pointe " E-trade " sur notre plateforme Omni Plus. Nos produits sont conçus pour aider nos clients de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement ainsi que nos clients PME à tirer parti des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine et ainsi développer le commerce intra-africain. ", rapporte le document.

Aussi, renseigne le texte, le jury a également salué les services de développement commercial de Ecobank, qui ont permis à la banque d'obtenir une part de marché importante sur les lettres de crédit émises à travers le continent, en s'appuyant notamment sur sa filiale parisienne, Ecobank International, pour leurs confirmations, les paiements ainsi que les escomptes.

Pour Souleymane Diagne, directeur pour le Financement du commerce du Groupe Ecobank, : " En tant que banque panafricaine dotée du réseau le plus dense sur le continent, l'une des principales ambitions de Ecobank est de devenir la banque de choix pour les PME et les grandes entreprises dans le domaine du financement du commerce. "

Dans la foulée, il ajoute : " Nous voulons leur permettre de saisir les immenses opportunités de croissance qu'apporte la Zone de libre-échange continentale africaine. Ce prix décerné par Global Trade Review témoigne de l'impact que nous avons sur le financement du commerce grâce à notre gamme de produits et solutions, incluant les financements structurés du commerce de matières premières, les engagements par signature et le financement des chaînes d'approvisionnement. "

Il renchérit dans le même sillage que pour leurs clients et partenaires en Afrique de l'Ouest et à travers l'Afrique subsaharienne, ils sont résolus à continuer de créer de la valeur par le biais de leurs solutions de financement du commerce et de paiements multidevises, en tirant parti de leur expertise africaine et de l'avantage de leur réseau.

Ecobank travaille, selon le communiqué, en étroite collaboration avec ses clients et s'appuie sur des partenaires en Afrique et ailleurs pour affiner les principaux termes des transactions commerciales, notamment leur mode de règlement, leur financement, les aspects liés à l'atténuation des risques, l'optimisation des termes de crédit et leur syndication, tenant compte des réglementations applicables.

Dans leur décision de désigner Ecobank comme meilleure banque de financement du commerce en Afrique de l'Ouest, souligne la même source, les membres du jury de Global Trade Review ont tenu compte de la gamme complète de produits de financement du commerce offerts par Ecobank, de leur impact et des performances réalisées en matière de financement structuré du commerce des matières premières, de financement des chaînes d'approvisionnement et de la disponibilité de plateformes digitales dédiées au commerce, dans chacun des 15 pays d'Afrique de l'Ouest dans lesquels Ecobank opère.

Enfin, le groupe précise que l'annonce du prix a été faite lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de Global Trade Review qui s'est tenue à Londres le mois dernier.