Sénégal: Mamadou Moustapha Ba, directeur général du budget, élevé au grade de Commandeur dans l'Ordre national du mérite

Ils étaient pas moins de 380 personnes à être décorées, hier 28 juin, dans les deux Ordres nationaux pour services distingués rendus à la Nation.

Le directeur général du budget Mamadou Moustapha Ba a figuré parmi celles-là et reçu sa décoration qui l'élève, dorénavant, au rang de Commandeur dans l'Ordre national du mérite (promotion 2021). Fonctionnaire affable, infatigable et efficace au service de la Nation, il a pris une part active dans conception du Plan Sénégal Emergent. Son talent et sa technicité ont fini par convaincre les plus hautes autorités de ce pays. Sous la direction éclairée de Abdoulaye Daouda Diallo Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha BA, ancien enfant de troupe a souligné dans une interview à Lejecos Magazine, que si le Sénégal a pu se montrer résilient face au Covid 19 , c'est parcequ'il a pu assainir ses finances publiques avant la pandémie.

Il a reçu la décoration des mains du ministre en charge des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Cette cérémonie solennelle à travers laquelle l'Etat du Sénégal, par l'entremise du ministère en charge des finances et du budget, procède à la distinction des agents méritants de l'administration sénégalaise, a connu deux années de pause à cause des restrictions imposées par la pandémie de la Covid-19.

" C'est toujours pour moi un honneur et un immense plaisir de présider au nom du grand piètre de l'Ordre, Son Excellence le président Macky Sall, cette cérémonie solennelle de décoration qui fait entrer son titulaire dans le cercle fermé et envieux des serviteurs éminents et distingués de la Nation ", s'est notamment félicité Abdoulaye Daouda Diallo qui a présidé de la cérémonie de décoration.

A l'endroit des récipiendaires, le ministre dira : " La décoration que vous allez recevoir sanctionne, positivement, une vie professionnelle irréprochable, adossée sur un engagement patriotique sans faille de culte de l'excellence dans le travail, un sens aigu des responsabilités, sans oublier les sacrifices consentis dans vos carrières respectives. "

" C'est pour toutes ces raisons ", a-t-il dit, que " le président Macky Sall a tenu à vous distinguer en vous élevant au rang des citoyens dignes des honneurs de la Nation ".