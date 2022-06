Congo-Brazzaville: Sport de travail - La Ligue de Pointe-Noire lance officiellement son championnat

La Ligue départementale de sport de travail de Pointe-Noire a lancé officiellement son championnat édition 2022, le week-end dernier, au stade Enrico-Mattei d'ENI Congo, dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou. En match d'ouverture, la formation sportive d'ILOGS nzango a pris le dessus sur celle de l'hôpital général de Loandjili 45 à 36, alors qu'au football, chez les messieurs, la société SPIE l'a emporté face à FC Police par forfait.

La compétition regroupe neuf équipes de nzango chez les dames et huit équipes de football chez les messieurs. Après le lancement des hostilités par le directeur départemental des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga, l'équipe dame d'ILOGS, détentrice du titre, s'est imposée face à celle de Loandjili, sur un score sans appel de 45 à 36, dominant parfaitement à la première partie, 24-17.

Cependant, au football, la société SPIE, qui participe pour sa première fois au championnat départemental de la Ligue des sports du travail, a gagné par forfait son premier match face à FC Police qui ne s'est pas présentée. Mohamed Zenzemi, représentant de cette équipe, a exprimé sa satisfaction de participer à cette compétition avant de divulguer ses ambitions de la remporter.

Saluant la présence des équipes engagées à cette édition, le président de ladite Ligue, Hervé Kiminou Missou, a félicité les responsables des entreprises et des administrations publiques et privées ayant compris l'importance de la pratique du sport, en engageant leurs cadres à cette prestigieuse compétition qui qualifiera les meilleures équipes au championnat national. Pour le bon déroulement de ce championnat, il a appelé au respect de l'adversaire et au fair-play. Hervé Kiminou Missou a, par ailleurs, souhaité la bienvenue aux nouvelles équipes qui se sont jointes au championnat cette année, notamment la Société SPIE.

Notons que dans son mot d'ouverture, le directeur départemental des Sports et de l'Education physique, Joseph Biangou Ndinga, a également invité les cadres engagés au championnat des travailleurs de faire preuve de dignité et de responsabilité afin d'aboutir aux objectifs de la compétition, à savoir la qualification des meilleurs clubs au championnat national édition 2022. Le calendrier de la compétition annonce toutes les rencontres, du football et du nzango, les samedis à Enrico-Mattei, jusqu' au mois d'août.