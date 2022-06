Afrique: 13e Coupe du Congo du football féminin - Mazembe domine Bikira pour son premier titre national

En deux ans d'existence, le TP Mazembe de Lubumbashi a remporté sa première Coupe du Congo de football féminin et disputera, pour la première fois, la Ligue des championnes d'Afrique.

Comme l'équipe masculine championne du Congo de la présente saison, le Tout- Puissant Mazembe version féminine a remporté, le 28 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa la finale de la 13e Coupe du Congo de football féminin. Les joueuses du président Jeef Kapondo ont dominé celles du Cercle sportif féminin SF Bikira par trois buts à un, obtenant de ce fait leur premier sacre national (en deux ans d'existence du club), face à une équipe de Bikira qui perdait sa deuxième finale de Coupe du Congo d'affilée.

Les joueuses du coach Marcelo Kadiamba ont ouvert la marque à la 18e mn par Nahomie Kabakaba Nsiala, prolongeant un coup franc joué en deux temps. Sa coéquipière en attaque, Merveille Kanjinga Naguli, a inscrit le deuxième but, avant de doubler la mise à la 34e mn, son vingt-cinquième but de cette compétition où l'on a enregistré des scores comme ceux de matches de handball. Elle a fini meilleure buteuse du tournoi. Le troisième but a été l'œuvre d'Esther Dilisha Bushira à la 46e mn, concrétisant en fait la nette domination des joueuses de Lubumbashi sur les pouliches de Trudon Kasesu, adversaires du jour pourtant favorites avant le coup d'envoi de cette finale donné par la présidente de la Commission nationale de football féminin, Olive Kaloha. CSF Bikira a sauvé l'honneur à la 88e mn par l'entremise de Doris Senga Dole.

Rappelons qu'en demi-finale, TP Mazembe avait écarté, le 26 juin, la formation d'Espoir de Kinshasa par trois buts à zéro. Esther Dikisha avait signé un doublé aux 8e et 38e mn, et Merveille Kanjinga avait marqué le troisième but de Mazembe à la 50e mn. Le CSF Bikira avait composté son ticket pour la finale en détruisant le FCF Ituri par quatre buts à zéro, le même jour et sur la même aire de jeu stade des Martyrs. Ornella Lengi sur penalty, Doris Senga, Bénédiction Nzey et Aïcha Yamunu étaient les buteuses de Bikira au cours de cette partie.

Avec ce succès en finale, Mazembe disputera la prochaine Ligue des championnes de la Confédération africaine de football. La phase de zone de cette compétition continentale féminine se déroulera au Cameroun et la phase finale en Egypte.