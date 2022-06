Afrique: Al-Burhan rencontre l'émissaire de l'UE pour la Corne du continent

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition (CST), Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a rencontré Mardi l'Envoyée de l'Union Européenne pour la Corne de l'Afrique, Dr Annette Weber

La réunion a abordé les événements malheureux dans la région Al-Fashaqa, au cours desquels l'armée Ethiopienne a tué sept prisonniers de soldats Soudanais et un civil, qui ont été enlevés à l'intérieur des territoires Soudanais.

Al-Burhan a affirmé, lors de sa rencontre avec l'envoyé de l'UE, le souci du Soudan de maintenir des relations saines et équilibrées avec l'Éthiopie voisine.

Le Directeur du Département des Affaires Européennes et Américaines au Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Abdul-Wahab Mohamed Al-Hejazi a déclaré à la presse que la réunion était claire et franche, révélant que le Président du CST a assuré l'Envoyé de l'UE de la situation au Soudan et dans la région et qu'il a accueilli le rôle majeur joué par l'UE et ses membres dans la facilitation du processus de dialogue Soudano-Soudanais.

L'Ambassadeur Hejazi a souligné que la réunion a porté sur la situation dans la région, en plus des efforts gros et continus déployés par l'Union Européenne pour aider le Soudan à contenir les effets négatifs résultant des développements regrettables de la guerre Russo-Ukrainienne et de ses effets négatifs sur l'économie internationale en général et sur les pays en développement en particulier.