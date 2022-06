Madagascar: Ankazobe - Un camion qui explose fait deux blessés

Un camion a pris feu à Mangabe dans le district d'Ankazobe. Le drame est survenu vers 3 heures du matin. Le camion s'est renversé et a pris feu. Des témoins avancent même une explosion. Le conducteur a perdu le contrôle de son engin.

Fort heureusement, le chauffeur et l'aide-chauffeur s'en sont sortis indemnes. En état de choc, ils ont été conduits au centre hospitalier le plus proche. Leur vie n'est pas à craindre. Les secours ont été mobilisés en nombre une bonne partie de la nuit. Certains d'entre eux étaient toujours à pied d'œuvre, hier matin. Le poids lourd ne convoyait pas de matière inflammable. Il effectuait le transport de fret classique selon le conducteur. La cargaison du camion a été calcinée.

Les causes de l'incendie sont encore inconnues à ce stade, mais les rumeurs évoquent une défaillance technique, toutes les hypothèses circulent. Un garagiste nous a expliqué que " les défaillances mécaniques et électriques ainsi que les fuites d'huile ou de carburant sont les causes d'incendie les plus fréquentes. Le court-circuit provenant des câbles électriques du véhicule peut occasionner de graves incendies ". Et lui d'ajouter qu' un incendie peut survenir lorsque le véhicule est en marche, mais aussi quand il est à l'arrêt, et notamment quand on vient d'utiliser le véhicule.

Cela arrive lorsque certaines pièces de la voiture, comme les durites ou les joints, sont endommagées ". Lui de conseiller que " pour éviter les risques d'incendie de voiture, il est impératif d'arrêter la voiture au bord de la route, puis allumer les feux de détresse et couper le moteur quand on sent une odeur de brûlé ou si de la fumée s'échappe du moteur ". " En général, les voitures ne s'enflamment pas en quelques secondes, il faut plus de cinq minutes pour qu'un incendie parti du compartiment moteur arrive dans l'habitacle ", a-t-il expliqué.