Madagascar: ADES - Un 3e site de production de foyers améliorés à Tanjombato

La preuve, elle vient d'inaugurer un 3e site de production de foyers améliorés à Ambaniatsimo Tanjombato. " Ce qui permettra de satisfaire les besoins croissants du marché.

En effet, notre capacité de production s'améliorera. Et sur ce site, nous pouvons produire jusqu'à 6 000 foyers améliorés par mois en utilisant des machines qui respectent et améliorent l'environnement ainsi que la santé des travailleurs malgaches. Il faut savoir qu'ADES Suisse a mis un point particulier sur le choix de ces machines ", a expliqué Jean Yves Miranto Rakotoarison, directeur exécutif en charge du Développement et de Production au sein de l'ADES Madagascar, lors de l'inauguration de ce site de production hier. Il s'agit notamment d'un nouvel atelier de ferblanterie qui va renforcer le site de production de seaux métalliques, de fours solaires et de paraboles solaires, implanté à Toliara, il y a plus d'une vingtaine d'années.

Finition de 14 000 cuiseurs. Il est à noter qu'un site de production, de façonnage et de cuisson d'argile est également installé depuis 2008 à Fianarantsoa. " La ferblanterie actuelle est rattachée à notre direction nationale au sud de l'île, à Toliara ; elle est donc éloignée de nos ateliers de Fianarantsoa où l'on procède à la finition de nos cuiseurs. Le mauvais état des routes dans cette région rend le transport sur des longues distances encore plus coûteux. C'est pourquoi, ADES a cherché un endroit plus centralisé pour le nouveau site et l'a trouvé à Tananarive. L'activité démarrera le mois prochain. Les capacités de production des gaines métalliques ne freinent plus la croissance à venir et les processus de production sont optimisés. Notre partenaire Bionerr livre dorénavant les noyaux d'argile directement à Tananarive, où ceux-ci sont assemblés avec les seaux métalliques. Le nouveau site permet ainsi de raccourcir les distances pour les livraisons dans tout le nord de l'île. Avec la finition de 14 000 cuiseurs dans un premier temps en 2022, le nouvel atelier de ferblanterie deviendra un élément important dans la chaîne de production d'ADES ", d'après toujours les explications de son directeur exécutif.

Environ 1,7 millions de Malgaches. Il est à rappeler que l'ONG ADES diffuse des cuiseurs économes en énergie et des cuiseurs solaires en accompagnant des actions de sensibilisation de la population et de reboisement afin d'atteindre les Objectifs de Développement Durable No 7 et No 13. Environ 1,7 millions de Malgaches utilisent des cuiseurs ADES, tout en réduisant de plus de moitié leurs dépenses en combustible en améliorant la qualité de l'air à l'intérieur de leurs locaux. Ce qui réduit également les risques d'incendie accidentel domestique.