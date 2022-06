Madagascar: Gestion d'entreprise - L'audit interne, indispensable pour gérer les risques

" L'importance de l'audit interne et de la communication publicitaire dans la gestion d'entreprise ". Tel est le thème de la conférence-débat organisée par l'Ecole Supérieure de Management (ESUM), dans la Mention Gestion, vendredi dernier dans ses locaux à Andavamamba.

Par définition, l'audit interneest une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée, selon l'Institute of Internal Auditors (IIA). L'objectif consiste à aider l'entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant son processus de management des risques, de contrôle et de gestion. L'auditeur interne peut également faire des propositions pour renforcer l'efficacité de cette entreprise. " L'audit interne s'avère ainsi indispensable pour gérer au mieux les risques dans une entreprise. Mais force est de constater que bon nombre de sociétés à Madagascar n'en disposent pas ", a expliqué Davida Olivaniaina Rakoto, recteur de l'Ecole Supérieure de Management ou ESUM, à l'issue de cette conférence-débat organisée par cette première université digitale à Madagascar.

Éviter la faillite. Et lui d'ajouter que la mise en place d'une direction en charge de cet audit interne au sein d'une entreprise reflète qu'il y a une bonne gouvernance. Celle-ci prévoit notamment les risques que peuvent encourir une entreprise tout en les maîtrisant. On peut citer, entre autres, la difficulté de trésorerie ou l'incapacité à payer les salaires des employés. Ce dispositif de contrôle interne l'immunise également contre les mauvaises surprises. Normalement, les grandes entreprises doivent en disposer, d'autant plus que cela est imposé par les membres du Conseil d'Administration. " Avoir un audit interne permet d'éviter à une entreprise de faire faillite ", selon toujours les explications de Pr Davida Olivaniaina Rakoto.

Rentable ou déficitaire. En revanche, " la communication publicitaire est un choix pour une entreprise ", a fait savoir Onihasina Rabemihoatra Razakanaivo, expert en communication et enseignant au sein de l'ESUM, dans la Mention Gestion. " Réaliser une publicité aussi bonne n'est pas obligatoirement rentable pour une entreprise. Mais une mauvaise publicité ne rend pas non plus une entreprise déficitaire. On se demande ainsi si l'on a besoin de faire une communication publicitaire ou non ? La réponse, tout dépend de ce pense les autres et non pas ce que pense la direction de l'entreprise ", a-t-il évoqué. Et lui de préciser qu'investir dans la communication publicitaire, permet d'avoir un retour sur investissement de l'ordre de 20% si elle est réussie. Il est à noter que des professionnels ont été invités à intervenir dans le cadre de cette conférence-débat organisée par l'ESUM concernant l'importance de l'audit interne et de la communication publicitaire dans une entreprise.

Navalona R.

