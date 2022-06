Madagascar: Événement - Un premier Star Tour dans la Capitale réussi

Rideau sur le premier Star Tour Tana effectué au Coliseum Antsonjombe après des années de parenthèse.

Les riverains ont pu faire la fête durant 5 jours de festivités non-stop. 12 artistes de renom dont Wada & Yoongs, Samoëla, Stéphanie, Tence Mena et Princio pour ne citer que ceux-là, se sont relayés durant l'événement pour mettre le feu à l'ambiance chaque jour depuis le 21 juin dernier.

Si l'affluence a été plutôt timide en début de semaine, le public a répondu présent les derniers jours. Outre les spectacles, les jeux et animations avec des lots à gagner à la clé, ont attiré petits et grands. Le public a pu célébrer comme il se doit la fête de la musique et la fête nationale et découvrir en avant-première les nouveaux produits que la Star lancera très bientôt sur le marché.

En rappel, le dernier Star Tour Tana remonte à une dizaine d'années et a été plutôt concentré dans les provinces, notamment, à Antsirabe pour les fêtes pascales ou à Majunga durant les périodes de vacances. Cette première édition dans la Capitale est satisfaisante, rapporte Fanou Raveloarison, responsable de la communication externe et RSE auprès de la Star, d'autant plus que d'autres événements festifs se sont déroulés en même temps. Le traditionnel nettoyage et la remise en état des lieux ont définitivement clos cette aventure, hier. Rendez-vous aux prochaines éditions Star Tour.