Madagascar: Informatique - Mass'In Express ouvre ses portes à Isoraka

Jusqu'ici présente uniquement dans les centres commerciaux, Mass'In la chaîne de boutiques spécialisées dans l'informatique, le gaming, le multimédia et les objets connectés ouvre, enfin, ses portes en centre ville.

Mass'In s'installe, en effet, à Isoraka depuis le 20 juin dernier. Un choix qui n'est pas anodin puisque le quartier d'Isoraka est à proximité des quartiers de l'administration et de la finance : " ces organisations font partie de nos meilleurs clients et le fait de nous rapprocher d'eux nous permet de leur offrir un meilleur service " explique Ando Rasoamanana, un responsable de Mass'In. En ajoutant que " Mass'In s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels, avec des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun ".

Pour célébrer l'événement et en faire profiter ses clients, Mass'In Isoraka offre une remise exceptionnelle pour tout achat dans cette nouvelle boutique jusqu'à la fin de ce mois. Elle est valable notamment sur les ordinateurs, les consoles de jeux, les enceintes audio mais également sur des outils professionnels : tablettes graphiques pour designers, solutions de vidéoconférence, stockage de données...

Partenariats

Bien connue pour ses produits authentiques d'origine européenne, Mass'In a cette volonté de rendre la technologie accessible au plus grand nombre.. " Nous voulons être au plus près de nos clients pour leur faire découvrir, comprendre et utiliser la technologie au quotidien " selon toujours Ando Rasoamanana.

Présente à Antananarivo et à Toamasina, la chaîne de boutiques Mass'In dispose de partenariats avec les plus grandes marques mondiales, et est également représentant exclusif de la franchise mondiale Jeux Vidéo And Co. Ainsi, Mass'In dispose par exemple d'un stock de consoles Sony PS5 alors que cette dernière est en rupture partout ailleurs dans le monde. Notons par ailleurs que Mass'In est présente en ligne.

Outre ses activités commerciales, Mass'In continue de soutenir les artistes et la culture en général. Par ailleurs, la marque s'investit dans le sport - son équipe de Karting étant une des plus récompensées à Madagascar - et l'e-sport avec l'ambition de faire émerger des champions à l'échelle internationale. Mais elle est également présente dans le social, en apportant son soutien aux écoles, aux plateformes associatives et aux démunis.