Ile Maurice: Covid-19, infections, rhume - Le système immunitaire grippé

Qui dit hiver dit nez qui coule, gorge qui gratte, toux. Pour cause, la chute de température s'accompagne d'un retour des virus hivernaux, dont la grippe.

Si jusqu'ici, en général, on en venait à bout avec les bons remèdes et une consultation chez le médecin, une question se pose cette fois : le Covid-19 a-t-il eu un impact sur notre système immunitaire ? Risque-t-on d'être davantage malade dès lors ? Le point avec le Dr Fazil Khodabaccus, responsable de la Communicable Disease Control Unit.

Il faut savoir que 6 366 cas d'infections respiratoires aiguës et de grippe ont été enregistrés dans les principaux centres de santé du service public du 20 au 26 juin, indique le Dr Fazil Khodabaccus, contre 6 196 durant la semaine du 6 au 12 juin. "À chaque changement de saison et à chaque fois qu'il y a une baisse de température, nous observons une hausse des cas de grippe car les conditions sont réunies pour favoriser la circulation des virus, dont le AH1N1, AH3N2 et B ainsi que les autres germes : adénovirus, le syncytial, responsable de la bronchiolite chez les enfants en bas âge en particulier et le Covid-19."

Le médecin affirme que notre système immunitaire s'est fragilisé... Cela, car nous nous sommes moins exposés afin d'éviter d'attraper le coronavirus. "Le corps n'a pas été exposé aux virus et aux bactéries depuis deux ans et aujourd'hui, cela favorise un peu l'apparition des symptômes gastro et grippaux. Exposer l'organisme à des agents pathogènes entraîne parfois des réactions un peu plus exacerbées qu'auparavant. Avant, nous étions plus résistants, mais aujourd'hui, nous le sommes moins", fait valoir le Dr Fazil Khodabaccus.

Notre interlocuteur fait en outre ressortir que la grippe ne doit pas être banalisée et qu'il faut toujours avoir un avis médical au lieu de pratiquer l'automédication. "La grippe peut avoir de nombreuses complications, dont la pneumonie." Les plus touchés sont les enfants et les personnes de moins de 40 ans. Car les personnes âgées, elles, se sont fait vacciner. "Le vaccin utilisé à Maurice est celui préconisé par l'Organisation mondiale de la santé", explique-t-il.

Ce vaccin est recommandé à partir de six mois. "Les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes ont un système immunitaire moins développé et la grippe peut entraîner des complications. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de les faire vacciner."

Par ailleurs, le médecin insiste sur le fait que même après avoir été vaccinée, la personne doit malgré tout prendre certaines précautions pour ne pas tomber malade ; éviter les attroupements, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, ne pas se toucher le nez et la bouche sans s'être préalablement lavé les mains. "Le virus de la grippe se transmet facilement par des gouttelettes dans l'air ou lorsqu'on touche une surface sale", rappelle le médecin.

Les virus grippaux sont en outre en mutation constante chaque année et "causent entre 290 000 et 650 000 décès par an, donc autant vous dire que l'Organisation mondiale de la Santé veille au grain pour les vaccins. Chaque année, celui-ci est préparé en fonction du nouveau virus."

Le vaccin contre la grippe est administré dans les hôpitaux et les dispensaires, de 9 heures à 15 heures en semaine et de 9 heures à 11 heures durant le week-end.