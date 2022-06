Madagascar: Nosy Be - Un village entier ravagé par un incendie

Un important incendie est survenu dans le fokontany de Befitina, à Nosy Be. Le feu s'est déclaré aux alentours de 2 heures du matin et a ravagé plusieurs maisons. Les vents violents et le faible taux d'humidité ont compliqué la tâche des villageois, rapidement mobilisés pour circonscrire les flammes.

Malgré les efforts des résidents, plusieurs familles ont vu leurs maisons réduites en cendres. Les feux n'ont été éteints que trois heures après le drame. Des témoins ont déclaré sur les réseaux sociaux avoir vu un gros panache de fumée. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de gigantesques flammes de plusieurs dizaines de mètres.

Le feu n'a pas été facile à maîtriser à cause du vent violent. Sur les lieux, des responsables dirigés par le maire de la commune de Nosy Be se sont rendus au chevet des sinistrés. Plusieurs personnes ont été évacuées dans les fokontany avoisinants. Plusieurs familles se trouvent sans abri. La population de Befitina lance un SOS au gouvernement, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide aux victimes. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Pour l'heure, les causes de ce sinistre restent indéterminées.