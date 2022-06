Cote d'Ivoire: PDCI - Plus rien ne va au sein du vieux parti

Décidément plus rien ne va encore au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). En proie à des crises internes récurrentes, le parti doyen va, en effet, à vau-l'eau.

Après les guerres fratricides très intenses entre le secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué et le directeur de cabinet du président du parti N'Dri Narcisse, suivies de la révolte du jeune loup Jean-Louis Billon (secrétaire exécutif chargé de la propagande et de la communication) quant à son ambition de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du vieux parti et les sorties très musclées des jeunes décriant des dysfonctionnement graves au sien du PDCI ainsi que la gestion de l'actuelle direction, les militants du parti dans l'emblématique commune de Cocody viennent d'ouvrir un autre front.

Certainement frustrés et démobilisés comme c'est le cas partout dans le pays en ce qui concerne les militants du parti d'Henri Konan Bédié, ces derniers ont mis sur pied un collectif le 13 juin dernier pour, disent-ils, montrer l'exemple ou le chemin à suivre pour que le parti septuagénaire retrouve son lustre d'antan.

Ainsi, militants, cadres, présidents de comité de base, jeunes, femmes, membres des structures spécialisées, secrétaires généraux de section, membres du Grand Conseil régional, membres du Bureau politique de la commune de Cocody se sont donnés rendez-vous à la Maison du parti pour porter sous les fonts baptismaux ce mouvement qui se veut, selon les initiateurs, un creuset de rassemblement, de cohésion, d'unité afin de tirer le PDCI vers le haut et de lui permettre de sortir du cercle des crises interminables.

"Ce collectif est un groupe de réflexion et d'actions avec pour cap 2046. Les membres du collectif ayant fait l'amer constat de ce que certains maux minent le PDCI, tant lorsque la parole a été donnée à la base lors des séminaires éclatés organisés en juin 2021 que lors des missions d'information, d'évaluation et d'écoute de mars 2022. Il s'agit entre autres de démobilisation, du découragement, de la transhumance des militants, du problème de communication entre la base et les instances dirigeantes, des difficultés à mobiliser des ressources, etc.

Convaincus que ce n'est que par un changement d'habitudes et de méthodes que le parti pourra retrouver le dynamisme d'antan, la cohésion d'ensemble et l'adhésion de nouveaux militants, les membres de ce nouveau mouvement pensent que le Collectif des militants PDCI-RDA de Cocody montrera l'exemple de ce qui est possible lorsque des hommes et des femmes de bonne volonté se regroupent derrière un idéal, librement et véritablement ", explique la centaine de membres fondateurs dont la remuante députée Yasmina Ouégnin.

Dirigé par David Abouya, membre du Bureau politique et président de comité de base "Djomi Doyen" élu coordonnateur général à l'issue l'assemblée constitutive, ce courant au sein du PDCI veut donc lutter contre la démobilisation des militants, les mésententes et la désunion qui minent le vieux parti depuis des décennies.

En effet, depuis quelques années, la vie du parti fondé par le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët Boigny, est rythmée par les bagarres rangées entre les proches du sphinx de Daoukro, par la dénonciation de la gestion des dirigeants et le manque de vision claire en ce qui concerne les batailles électorales à venir notamment les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025. On le voit, le PDCI est en proie aux crises. Ainsi, il perd du terrain au fil des années pour être aujourd'hui ce parti rabougri sur la scène politique ivoirienne. Contrairement à ce que ses dirigeants veulent faire croire, c'est un PDCI ruiné par les guerres de positionnement et d'ambitions qui va aborder le virage des élections prochaines.

Avec la création de ce collectif en son sein, il est clair que le fossé entre les cadres PDCI de Cocody va s'agrandir. D'un côté les pro-Yasmina (députée) et de l'autre les pro-Yacé (maire) n'entendent pas se faire des cadeaux. Aussi, il est certain que la guerre entre l'élue de la nation et le premier magistrat de la commune de Cocody, éclatée récemment, va très vite dépasser les frontières de cette cité pour s'étendre à d'autres communes du district d'Abidjan et pourquoi pas à d'autres villes. De ce point de vue, la sortie de crise n'est pas pour aujourd'hui et le PDCI continue de régresser sur le chemin de la reconquête du pouvoir. En d'autres termes, les années passent, le PDCI éternise dans les crises et s'éloigne de plus en plus du pouvoir.