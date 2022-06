Madagascar: Festival de danse - Toute une semaine allouée à la création chorégraphique

La capitale accueille le festival Evasion Danse, un temps fort pour la danse de création durant cette semaine. Ce Festival a été initié par la chorégraphe Julie Iarisoa de la Compagnie Anjorombala.

Elle assure la direction artistique de l'événement aux côtés du chorégraphe et danseur Harivola Rakotondrasoa, l'objectif étant de mettre en valeur la danse de création et de motiver les artistes qui évoluent dans cette discipline à la porter encore plus haut.

Outre les moments de partages d'expériences, cette plateforme de rencontres des compagnies de danse professionnelles qui a débuté lundi dernier sera l'occasion de profiter de spectacles inédits pour les passionnés de danses, mais permettra aussi aux curieux de découvrir des œuvres chorégraphiques innovantes et de s'évader un peu du quotidien. Plusieurs établissements scolaires d'Antananarivo participeront d'ailleurs aux ateliers organisés pour l'occasion.

Durant le festival aura également lieu un concours qui décernera le prix Evasion Danse à la compagnie de danse la plus créative et la plus performante.

Plusieurs activités sont prévues jusqu'à samedi prochain. À commencer par des représentations de pièces chorégraphiques solos, réalisées par les précédents gagnants du concept, tels que Trema Michaël, Odon Rakotoarisoa, Cram Rakotonirina et les Guests : Rs Razaf et ADES Crew au CRAAM Ankatso aujourd'hui à partir de 14h. Un concours d'improvisation sera également au programme.

Demain, dans la soirée, quatre compagnies professionnelles présenteront des pièces chorégraphiques à l'IFM Analakely, dont Tourbillon, portée sur scène par la Compagnie Anjorombala, Mety foana de la Compagnie Rary, Polychrome du Projet Dihy et enfin In and Out de Lovatiana Rakotobe, Yves Ranaivoson et Nampoina Rajaonarivelo. Le spectacle ne manquera pas de débuter à 19h.

Le concours proprement dit se déroulera le samedi 2 juillet prochain dans la salle de spectacle de l'IFM Analakely à partir de 14h. Sept compagnies présenteront chacune une pièce chorégraphique de 15 à 20 minutes. Le festival sera clos ce même jour après la délibération du jury et la remise du prix au lauréat.