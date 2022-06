Algérie: CN - Plaider pour l'extension des espaces verts urbains

Alger — Les membres du Conseil de la nation ont plaidé mercredi en faveur de la mise en valeur et de l'extension des espaces verts urbains pour la préservation des équilibres écologiques.

Lors d'une séance plénière, conduite par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, consacrée au débat du texte de loi modifiant et complétant la loi 07-06 de 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, les sénateurs ont jugé "impératif" l'extension des espaces verts pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens et la préservation des équilibres écologiques.

Le membre du Conseil de la nation Abderrahmane Kanchouba (Rassemblement national démocratique) a appelé à promouvoir la création d'espaces verts dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud et à sensibiliser les citoyens à leur nécessaire préservation.

Le sénateur Hamza Bouhafs (parti du Front de libération nationale) a, quant à lui, insisté sur l'importance des espaces verts pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens sur le plan environnemental et social.

Il s'est félicité des amendements prévus dans la loi, notamment en ce qui concerne la création de deux commissions chargées du classement des espaces verts pour éviter leur indue exploitation.

Quant au membre du Conseil, Nouara Djaâfar (tiers présidentiel), elle a estimé que les espaces verts représentaient " une nécessité vitale" et un élément d' "une importance capitale", étant une bouffée d'oxygène pour les citoyens loin des pressions.

Abordant également l'importance de gérer et de recycler les déchets, le même membre a appelé à promulguer des lois coercitives contre le jet des déchets ménagers dans les espaces publics.

Pour sa part, le membre Mourad Lakhal (Rassemblement national démocratique), a appelé à mettre en place des programmes pour la création des espaces verts de proximité, à associer les acteurs du domaine, à les généraliser et à les rénover, en coordination avec des spécialistes du domaine environnemental.

Le membre Mohamed Rebah ( parti du Front de libération nationale), a proposé d'imposer le respect de critères fixés aux promoteurs immobiliers, en ce qui concerne les espaces verts, et ce lors de l'octroi du permis de construire, appelant à promulguer des lois strictes, en vue de parer au détournement des espaces, qu'elles qu'en soient les causes et la portée.

Au terme des travaux de cette séance, M. Goudjil, le président du Conseil de la nation, a mis en exergue l'importance de ce sujet relatif aux espaces verts et à l'environnement en général, et son rapport direct avec les Collectivités locales.

M.Goudjil a annoncé que le Conseil de la nation entend organiser un colloque sur le thème de l'environnement, comprenant tous les acteurs du domaine, et ce dans l'objectif de sortir avec un programme d'orientation, à l'effet de traiter les questions de l'environnement dans leurs différentes dimensions sociales, économiques et sanitaires.

Il convient de rappeler que la Commission d'équipement et du développement rural du Conseil de la nation, s'attèle actuellement à l'élaboration du rapport complémentaire autour du texte de la présente loi, lequel rapport sera soumis ultérieurement à la séance plénière qui sera consacrée par le Conseil de la nation à son adoption, et prévue demain jeudi 30 juin.