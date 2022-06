Afrique: L'Algérie participe aux travaux à la 2e conférence des Nations Unies sur les océans

Lisbonne — L'Algérie participe à la 2e conférence des Nations Unies sur les océans pour "la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14: conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines pour le développement", dont les travaux se poursuivent jusqu'au vendredi à Lisbonne avec la participation d'une délégation conduite par l'ambassadeur de l'Algérie au Portugal, Abdelmadjid Naamoune.

Les travaux de cette édition, organisée conjointement par les gouvernements kenyan et portugais sont axés autour du thème "renforcer l'action en faveur des océans fondée sur la science et l'innovation pour la mise en œuvre de l'objectif 14: inventaire, partenariats et solutions".

La conférence tend également à soutenir la prise de mesures supplémentaires pour préserver les ressources marines et définir davantage de moyens pour l'application de l'objectif 14.

Dans son intervention à la séance plénière, le chef de la délégation algérienne a souligné que l'Algérie qui dispose de plus de 1600 km de littoral et compte plusieurs îles et sites marins qu'il faut préserver a pleinement conscience de la grande importance que revêt la Méditerranée dans le raffermissement des liens entre les peuples et pays du bassin méditerranéen et le renforcement de leurs activités économiques.

Sur le plan international, l'ambassadeur Abdelmadjid Naamoun a relevé l'effort de l'Algérie à établir un système juridique international juste et équitable qui tient compte de la souveraineté des Etats et incite à l'utilisation durable des mers et des océans à même de réaliser les objectifs du développement durable, notamment dans les pays africains et les pays en développement géographiquement touchés.

Il a mis l'accent, en outre, sur les contributions de notre pays lors de l'édition précédente de cette conférence, tenue en 2017, où elle à œuvré à la mise en œuvre des 8 engagements volontaires annoncés à l'époque, et poursuit ses efforts en annonçant 3 nouveaux engagements visant à renforcer les zones protégées et la gestion durable des zones côtières.

Le diplomate algérien a insisté en outre sur la pleine mise en œuvre et efficace du droit international relatif au droit de la mer, fixant le cadre juridique pour la conservation et l'utilisation durable des mers et des océans et de leurs ressources, étant un des moyens les plus efficaces pour renforcer la préservation de l'océan, et le droit des peuples et leur souveraineté sur leurs ressources naturelles, en particulier les peuples sous occupation, à l'instar de la Palestine et du Sahara occidental.

Par ailleurs, la délégation algérienne a pris part à la réunion du Comité des chefs d'Etat et de Gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC), organisée par l'UA en marge des travaux de la conférence, présidée par Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, où le rôle des mers et des océans dans la lutte contre le changement climatique a été évoqué.

La première édition de la Conférence des Nations Unies sur l'océan s'est tenue en 2017 à New York dans l'objectif de renforcer les moyens de mise en œuvre du 14e objectif de développement durable, intitulée "Nos océans, notre avenir : partenariat pour la mise en œuvre du 14e objectif de développement durable".

Lors de cette édition, l'Algérie avait occupé le poste de vice-président de la Conférence et inscrit huit engagements volontaires visant à contribuer à la mise en œuvre du 14e objectif au niveau national.