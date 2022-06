Afrique du Nord: 8e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne - Le Premier ministre égyptien à Alger

Alger — Le Premier ministre égyptien, M. Moustafa Madbouli, est arrivé mercredi à Alger pour participer à la 8e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne prévue jeudi.

M.Madbouli et la délégation l'accompagnant ont été accueillis à l'Aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et des membres du Gouvernement.M. Benabderrahmane et son homologue égyptien présideront, jeudi, les travaux de la 8e session la haute commission mixte algéro-égyptienne, qui se tient après 8 ans d'absence.

Les travaux de la 4e session de la commission préparatoire de la 8e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne se sont tenus, mardi à Alger, sous la présidence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, et de la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat.

Dans son allocution prononcée à l'ouverture des travaux, M. Zeghdar a souligné que cette rencontre "traduit la volonté politique sincère" des dirigeants des deux pays et leur "détermination à hisser les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères au niveau du partenariat stratégique, au mieux de leurs intérêts communs et en concrétisation de leurs aspirations à davantage de développement et de progrès".

Il a indiqué que cette rencontre "est l'occasion d'effectuer une évaluation globale et objective de la coopération entre les deux pays, de faire le point sur les réalisations accomplies et de cerner les difficultés entravant le processus de coopération pour mettre en place des plans pratiques pour leur résolution".

Pour sa part, la ministre égyptienne de la Coopération internationale a souligné l'intérêt accordé par son pays aux "efforts visant à promouvoir la coopération bilatérale, sur la base des directives du Président Abdel Fattah El-Sissi", affirmant que "même si la commission mixte ne s'est pas réunie depuis des années, la coordination et la concertation entre les deux pays se sont poursuivies au plus haut niveau".

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait effectué, les 24 et 25 janvier 2022, une visite de travail et de fraternité en Egypte, au cours laquelle les dirigeants des deux pays ont insisté sur la promotion des cadres de coopération bilatérale à travers l'activation des mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays à tous les niveaux et souligné leur volonté de continuer d'œuvrer au développement des relations de coopération économique.