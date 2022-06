Algérie: JM - Quatre soirées du festival international de danse populaire programmées à El Bahia

Oran — Quatre soirées artistiques sont programmées à Oran à partir de samedi prochain, dans le cadre de la 12ème édition du festival culturel international de danse populaire qu'abritera, dès jeudi, la ville de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris de la commissaire de cette manifestation, Natouri Sabrina.

Ces soirées seront animées au théâtre de verdure "Hasni Chekroune" et la salle "Es-Sâada", à l'occasion de la tenue de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens Oran-2022, avec la participation de troupes de danse de pays arabes et européens en plus de formations venues de plusieurs wilayas du pays.

La première soirée aura lieu au théâtre de verdure "Hasni Chekroune", au centre ville d'Oran. Elle sera animée par des troupes d'Italie, de Turquie et des formations nationales dont l'association "Ettel" de Tamanrasset.

La seconde soirée sera abritée dimanche par la salle du cinéma "Es-Sâada", avec la participation de troupes de Syrie, de Serbie et des wilayas de Tizi Ouzou, El Bayadh et Alger. La troisième soirée sera marquée par la prestation, dans la même salle, des troupes de Monténégro et de Grèce et celles de Laghouat et Alger.

La commissaire du festival a souligné qu'il a été décidé d'organiser la cérémonie de clôture du festival culturel international de danse populaire au niveau du théâtre de verdure "Hasni Chekroune", durant la soirée du 5 juillet, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale. Des troupes venues de Grèce, de Syrie, de Laghouat et de Tizi Ouzou y prendront part.