Madagascar: Titanium - L'éducation comme socle du développement

" Si la vie avait une porte, l'éducation en serait sa clé ". Telle est la devise de Titanium, une association à but non lucratif intervenant dans le domaine de l'éducation.

Fondée par Koloina Rakotovao, une étudiante en travail social et en management de projet, l'équipe de l'association a pu suivre ce samedi 18 juin une formation avec le proviseur du Lycée d'Anosy Avaratra dont les thématiques tournent autour de quatre axes principaux: les postures éducatives, initiation aux techniques d'animation, guide pour l'accompagnement des jeunes dans l'orientation scolaire et professionnelle et les engagements en tant qu'acteurs dans le monde de l'éducation.

En fondant Titanium, Koloina Rakotovao avait comme optique de contribuer au développement de Madagascar en accompagnant les jeunes. L'association compte 20 bénévoles dont Anja Randrianaly qui est la responsable communication, Terrica Andrianjatovo qui est la responsable financier, et Andrianiavo Rakotovao qui est le responsable administratif. Ils partagent le même objectif qui est de donner aux jeunes, issus de tous les milieux et classes sociales, un bon développement personnel, une connaissance de la valeur humaine et de les accompagner pour avoir un mental de fer et de battant afin de pouvoir affronter les aléas de la vie et être un citoyen modèle.

L'association a, en effet, trois programmes, Paramount, un programme d'accompagnement des jeunes entre 15 et 21 ans pour être adaptatifs, persévérants et avoir de l´autodiscipline ; puis Grounds, un programme d'accompagnement des parents et futurs parents pour une éducation bienveillante et positive et enfin Shoulder, un programme d'accompagnement des acteurs clés dans le domaine de l'éducation pour l'imprégnation du développement personnel dans le système éducatif.