Afrique de l'Est: Ministre aux AE remet au Président de Djibouti un message d'Al-Burhan

Khartoum — Le Président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu Mercredi au Palais Présidentiel de Djibouti le Ministre Soudanais par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, et le Directeur Général de Service de Sécurité et de Renseignements, Général Ahmed Ibrahim Mufadal, et la délégation qui l'accompagne.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères a remis au Président Guelleh un message écrit du Président du Conseil de Souveraineté de Transition portant sur les moyens de renforcer la coopération, la coordination et la consultation entre les deux pays sur les questions de la région et les arrangements pour le sommet extraordinaire de l'IGAD, prévu à Nairobi le 5 Juillet.

La réunion a été précédée de pourparlers entre les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays, qui ont discuté un certain nombre de dossiers de coopération bilatérale et de questions régionales, et les deux parties ont convenu de convoquer le comité ministériel conjoint entre les deux pays dès que possible.