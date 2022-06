Congo-Kinshasa: La MONUSCO remet un lot d'équipement au Programme national de démobilisation des ex-combattants

communiqué de presse

Au cours d'une cérémonie tenue le 28 juin 2022 au site " Incal " de la MONUSCO à Kinshasa, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC pour la Protection et les opérations, Khassim Diagne, a officiellement remis un lot d'équipement au Programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale (PDDRCS) du gouvernement congolais.

Cet équipement comprend six véhicules légers, des mobiliers de bureaux, du matériel audiovisuel et de prise de son, des mégaphones et autres produits de logistique et de production d'éléments de sensibilisation en vidéo et en audio.

Selon le chef adjoint de la MONUSCO, " ce lot de matériel est destiné à renforcer la mobilité et améliorer les conditions de travail des coordinations provinciales ainsi qu'à soutenir la mobilisation, la sensibilisation et la mise en œuvre des plans provinciaux " du PDDRCS.

Le Coordonnateur dudit programme, Tommy Tambwe Ushindi, a remercié la MONUSCO pour ce don qui, selon lui, arrive à point nommé, au moment où le PDDRCS vient de se doter de sa stratégie nationale et finalise son plan opérationnel national, et au moment précis où il prend la relève dans la province du Tanganyika. En effet, les opérations de la MONUSCO y prennent fin ce 30 juin.

" [Le PDDRCS] est représenté en province à travers les coordonnateurs provinciaux, dans les trois provinces prioritaires. Il est en passe de descendre en province pour appuyer les coordinations à élaborer leurs plans opérationnels spécifiques. Ce matériel va aider la coordination nationale et le programme tout entier à pouvoir se relancer. Ce geste nous va tout droit au cœur et nous rapproche davantage de nos objectifs ", a-t-il déclaré.

Tommy Tambwe n'a pas caché son désir de voir le partenaire MONUSCO poursuivre son appui à son institution.

" J'ose espérer que ce don n'est qu'un premier qui sera suivi par d'autres au regard de l'ampleur de notre partenariat et des attentes en provinces et dans les antennes territoriales ", a-t-il affirmé.

La République démocratique du Congo s'est dotée le 17 mars dernier, à Kinshasa, d'une stratégie nationale de mise en œuvre du PDDRCS des ex-combattants au cours d'un atelier présidé par le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Ce programme repose sur cinq piliers majeurs, notamment la Résolution des conflits, la Restauration de l'autorité de l'Etat et la sécurité, le Relèvement économique et la Réintégration communautaire, la Stabilisation, le développement économique et social ainsi que la Communication et la sensibilisation à l'Est de la RDC.

Pour la MONUSCO, l'opérationnalisation du Programme DDRCS province par province constitue l'une des trois conditions pour régler définitivement le problème des groupes armés en RDC, dont le M23. Une réponse militaire ferme à toute provocation et un engagement politique de bonne foi sont les deux autres conditions citées par la Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keita, lors d'une conférence de presse à Kinshasa le 2 juin dernier.