Algérie: Espaces verts - Plusieurs projets de développement pour les régions de l'intérieur et du sud

Alger — La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi a fait état mercredi à Alger de l'inscription de plusieurs projets de développement liés aux espaces verts dans les régions de l'intérieur et du Sud du pays, à travers le Fonds national de l'environnement et du littoral (FNEL).

La ministre s'est exprimée lors d'une plénière présidée par M. Salah Goudjil, président de la Chambre haute du Parlement, et consacrée à l'examen du texte de loi modifiant et complétant la loi N07-06 du 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Répondant aux questions des membres du Conseil de la nation, Mme Moualfi a précisé que le ministère de l'Environnement a enregistré, à travers le FNEL, plusieurs projets de développement dans les wilayas d'Adrar, El Oued, Bordj Badji Mokhtar, Tindouf et Béchar, avec une enveloppe financière de plus de 200 millions DA.

Il s'agit en outre d'une étude de développement du système "Mes oasis pilotes" dans le cadre de la préservation de la diversité biologique saharienne avec une enveloppe de 200 millions DA, selon la ministre.

S'agissant de l'éducation environnementale chez les jeunes générations, la ministre a fait état de la création de plus de 3.000 clubs environnementaux, en coopération avec le ministère de l'Education nationale, afin d'inculquer à l'enfant les valeurs de la préservation de l'environnement et des comportements positifs et lui permettre d'interagir avec son environnement.

S'agissant du renvoi de certains articles à la réglementation, la ministre a rassuré que le nouveau texte relatif à la gestion et au développement des espaces verts est accompagné de textes d'application.

Concernant l'amélioration du cadre de vie dans les nouvelles villes, Mme Moualfi a rappelé l'installation de la commission interministérielle en novembre 2021, dont les travaux ont abouti à l'élaboration d'une feuille de route basée sur le respect des principes de développement durable des régions peuplées, en veillant à préserver et à développer les espaces verts, à assurer une gestion efficace des déchets ménagers et à élaborer une charte de la citoyenneté environnementale.

La ministre a tenu à saluer la décision du président du Conseil de la nation d'organiser une journée parlementaire consacrée à l'environnement, et ce après les vacances parlementaires.

Dans une déclaration à la presse en marge de la séance, la ministre a fait savoir que son département prévoit l'inauguration d'infrastructures, à l'instar des parcs et des Centres d'enfouissement technique (CET), à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance.