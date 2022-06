Cameroun: Massacre à Akwaya - Maurice Kamto tance le gouvernement camerounais

Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc), Maurice Kamto, a publié, mardi 28 juin 2022, un communiqué dans lequel il se prononce sur le massacre survenu récemment dans la localité d'Akwaya, dans la région du Sud-Ouest.

" Ces massacres sont consécutifs à une violente attaque attribuée à la communauté Oliti par certaines sources non encore confirmées par les enquêtes, contre la communauté Messaga Ekol. Ils ont fait plusieurs dizaines de morts.

L'attaque du 25-26 juin serait une vengeance faisant suite à une agression que les Oliti auraient subi eux-mêmes en date du 29 avril 2022. Tout porte à croire que les rivalités meurtrières entre les deux communautés auraient pour enjeux l'accès aux terres ", écrit Maurice Kamto.

Au nom du Mrc, Maurice Kamto exprime un choc relativement au " bilan de cette confrontation intercommunautaire ". Le président du Mrc " condamne avec la dernière énergie le recours à la violence dans le règlement de tout différend ".

Intégralité du communiqué du MRC

DÉCLARATION SUR LE MASSACRE DU 25-26 JUIN 2022 DANS LE VILLAGE DE BAKINJAW ET SUR L'INCAPACITÉ DU GOUVERNEMENT À PRÉVENIR DES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES POURTANT RÉCURRENTS

Entre le 25 et le 26 juin 2022 un des plus graves massacres dûs à un conflit intercommunautaire a eu lieu dans le village de Bakinjaw, Arrondissement d'Akwaya, Département de la Manyu dans la Région du Sud-Ouest de notre pays. Ces massacres sont consécutifs à une violente attaque attribuée à la communauté Oliti par certaines sources non encore confirmées par les enquêtes, contre la communauté Messaga Ekol. Ils ont fait plusieurs dizaines de morts.

L'attaque du 25-26 juin serait une vengeance faisant suite à une agression que les Oliti auraient subi eux-mêmes en date du 29 avril 2022. Tout porte à croire que les rivalités meurtrières entre les deux communautés auraient pour enjeux l'accès aux terres.

Quoi qu'il en soit, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) est profondément choqué par le bilan de cette confrontation intercommunautaire.

Le MRC condamne avec la dernière énergie le recours à la violence dans le règlement de tout différend.

En mon nom et aux noms des militants et sympathisants du MRC, je présente nos sincères condoléances aux familles des victimes. Nous souhaitons par ailleurs nos vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés.

Ce drame interpelle encore sur la construction d'un vivre-ensemble apaisé dans notre pays, et on ne peut que déplorer la défaillance des autorités compétentes et du gouvernement qui, après les premières attaques violentes survenues le 29 avril 2022, n'ont pas été proactifs.

Ce massacre communautaire intervient après ceux, récurrents, déplorés dans le Département du Logone-et-Chari entre Arabes Choas et Mosgoum, Kotoko et Massa. Il pose le crucial problème de la construction de la Nation dans notre pays, lequel ne semble manifestement pas être une préoccupation majeure du gouvernement, en dépit des incantations officielles.

Fait à Yaoundé le 28 juin 2022

Le Président National

Maurice Kamto