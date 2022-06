Afrique Centrale: Nord-Kivu - Lancement de la campagne de vulgarisation de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies

La province du Nord-Kivu dispose désormais d'un Plan Provincial de la mise en œuvre de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations unies, sur les femmes, la Paix et la sécurité.

La campagne de vulgarisation de ce document a été lancé ce mercredi 29 juin à Goma. Il reprend les quatre piliers du développement durable de la femme.

Selon l'Experte en genre pré le gouverneur de Province, ce plan intervient au moment où l'Est du pays fait face à une nième agression et c'est toujours la femme et la fille qui paient le lourd tribut.

Pour Mme Prisca Luanda Kamala, ce plan est un acte d'engagement qui résulte des efforts de plusieurs acteurs œuvrant pour la promotion des droits inerrants à la vie de la femme :

"Le Gouvernement provincial, s'est doté d'un plan d'action provinciale de la résolution 1325, un appel pathétique vous est lancé pour sa vulgarisation jusqu'aux entités locales, afin de faire avancer la cause de la femme dans le domaine de la paix et sécurité. Et pousser ainsi l'implication des hommes et des femmes engagés aux efforts de la réalisation des objectifs de développement durable".

Pour elle, il s'agit d'accroitre le nombre de femmes dans les instances de prise de décisions, et dans tous mécanismes ayant une incidence sur la paix et la sécurité.

"La prévention en termes d'alerte précoce, afin d'agir avant que les conflits n'éclatent, assurer aux femmes, aux enfants et aux autres personnes vulnérables, la protection de leurs droits pendant et après les conflits", a ajouté Mme Luanda.

"En vue de renforcer la question de la lutte contre l'impunité, et en fin que les besoins spécifiques de la femme et fille soient pris en compte à cette étape de la reconstruction et de développement. La lutte contre toutes les formes de discrimination ainsi que les violences basées sur le genre, la promotion de l'équité, de l'égalité des sexes et de l'habilitation de statut juridique et sociale de la femme", a-t-elle indiqué.