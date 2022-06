Afrique: CAN féminine de football - Duel Maroc-Burkina Faso en ouverture

Le match opposant le Maroc au Burkina Faso lancera officiellement, ce samedi, la douzième Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine qui se disputera jusqu'au 31 juillet, respectivement à Rabat et à Casablanca.

Douze sélections reparties dans trois poules de quatre sont en lice pour succéder au Nigeria, plusieurs fois tenant du titre. Le Maroc, pays hôte de la compétition, partage le groupe A avec le Burkina Faso, le Sénégal et l'Ouganda. Le Cameroun, la Zambie, la Tunisie et le Togo composent le groupe B. Le Nigeria est logé dans le groupe C avec l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. Les quatre demi-finalistes seront directement qualifiées à la phase finale de la Coupe du monde prévue du 20 juillet au 20 août 2023, en Australie

Eliminé avant le dernier tour par le Gabon, le Congo manquera à ce rendez- vous. Mais qu'à cela ne tienne, la compétition réserve des affiches de haute facture parmi lesquelles Cameroun-Zambie, le 3 juillet. Les Camerounaises pourraient compter sur l'expérience et le talent de leur star, Ajara Nchout, pour se qualifier à la phase finale de la Coupe du monde. La Zambie, grâce à Barbra Banda, a des atouts à faire valoir. Elle s'était illustrée lors des Jeux Olympiques de Tokyo en marquant six buts en trois matches. Nigeria-Afrique du Sud est le remake de la finale de 2018 remportée par les Super Falcons .

Les Nigérianes s'appuieront sur l'expérience d'Asisat Oshoala, trois fois gagnante de la CAN pour succéder à elles-mêmes. Thembi Kgatlana de l"Afrique du Sud aura à cœur l'envie de prendre sa revanche sur le Nigeria. Zambie-Tunisie n'est pas aussi à négliger en tenant compte des forces en présence. La Tunisienne Mariem Houij compte parmi les joueuses attendues de la compétition.

Le Maroc peut compter sur l'expérience de son entraîneur, Reynald Pedros, pour se qualifier à la Coupe du monde d'Australie. Le Français a enchaîné des titres avec l'Olympique Lyonnais en remportant les Ligues européennes des championnes en 2018 et 2019. Les Lionnes de l'Atlas peuvent aussi miser sur l'attaquante de Tottenham Rosella Ayane pour réussir leur compétition.

Notons que pour cette compétition, la Confédération africaine de football (CAF) a sélectionné seize arbitres et seize autres assistants contre huit arbitres VAR. La mascotte de cette 12e édition a été dévoilée. " Titrit ", qui signifie star ou célébrité, est une lionne en référence aux Lions/ Lionnes de l'Atlas du Maroc; symbole indéniable de la puissance et de courage. " Les chaussures de football à ses pieds rappellent qu'elle est là pour jouer et prête à contribuer à l'atmosphère festive de la CAN ", indique la CAF.