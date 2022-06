Afrique: Slam - Un concours lancé au profit des jeunes

La Maison russe organisera, le 23 juillet, une compétition de slam qui mettra aux prises de jeunes brazzavillois passionnés et pratiquants du slam. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juillet, au siège de ce centre culturel.

" Alexandre Pouchkine, le poète russe africain ", est la thématique de la compétition de slam. Selon les responsables de la Maison russe, les textes admis lors de la compétition doivent être écrits autour de Pouchkine, notamment son œuvre, ses textes en français ou traduits du russe, son combat, le refus qu'il a subi, ses origines africaines, son engagement, etc.

" Cette compétition sera l'occasion de découvrir l'œuvre d'Alexandre Pouchkine, un poète, dramaturge et romancier russe né à Moscou en 1799 et mort à Saint-Pétersbourg en 1837. Exilé, à plusieurs reprises à cause de ses poèmes jugés trop engagés, il est l'un des artistes russes les plus connus à travers le monde. Son arrière-grand-père fut un Africain, esclave affranchi et anobli par Pierre le Grand. Ce dernier, qui proclamait à l'époque la force de l'éducation, était persuadé que la formation de qualité était susceptible de construire la personnalité ", souligne le communiqué du concours.

Ouvertes jusqu'au 16 juillet, les inscriptions à cette compétition se font au siège de la Maison russe et les participants peuvent se rapprocher du slammeur congolais Black Panther à travers son compte Facebook, pour plus d'informations. " La compétition constitue l'essence même du slam, puisque c'est par ce concept que Marc Kelly Smith a décidé de vulgariser la poésie dans les années 1980. De plus, je suis moi-même un fruit des compétitions et je recommande aux jeunes slammeurs de s'inscrire. C'est une bonne opportunité de se faire connaître et se faire distinguer par le public, les médias et les professionnels présents ", a fait savoir Black Panther.

Selon le calendrier de l'événement, le concours se déroulera en date du 23 juillet à partir de 14 heures à la Maison russe et c'est au total dix slammeurs qui s'affronteront durant trois phases. Les candidats retenus à la suite des inscriptions présenteront trois textes de slam en plusieurs phases. Durant le premier affrontement, à la suite d'un tirage au sort, chaque slammeur déclamera un texte face au public et au jury. Le texte ne devra pas excéder trois minutes.

Et au terme de ce round, les six meilleurs slameurs seront retenus pour la phase suivante. Une sorte de demi-finale qui donnera lieu à nouveau à des déclamations de textes. Puis viendra la finale, comme le souligne la Maison russe, qui gardera sur scène les trois candidats s'étant mieux illustrés pour un affrontement ultime qui permettra de déterminer le champion et les vice-champions de la compétition. A la clé, une enveloppe de 100 000 FCFA et de nombreux autres lots.