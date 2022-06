Congo-Brazzaville: Disparition - Les sportifs rendent un dernier hommage à Me Hilaire Toualani Ngouari

L'ancien président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), trésorier du Comité national olympique et sportif congolais (CNOSC), a été mis en terre, le 29 juin, au cimetière Ma Campagne, dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékelé. Il est décédé le 16 juin au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, à l'âge de 72 ans.

En présence des dirigeants du CNOSC, des responsables des fédérations nationales, le corps sans vie de Me Hilaire Ngouari a été vénéré et célébré par les athlètes de plusieurs sports de combat.

Dans l'enceinte du gymnase Henri-Elendé où s'est déroulée la cérémonie d'hommage, l'émotion a été visible. Les parents, amis et connaissances, ont témoigné leur sympathie à l'égard de celui qui était considéré comme l'un des pères du judo et du karaté au Congo.

Au nom du président du CNOSC, la troisième vice-présidente de cette structure, Françoise Mahoungou, a signifié dans l'oraison funèbre que Me Hilaire fut un grand amoureux du sport. Selon elle, le défunt a travaillé, durant toute sa vie, pour le développement des disciplines sportives.

Pour sa part, le premier vice-président de la Fécoju-Da a indiqué, au nom du président Me Francis Ata, que la mémoire du Senseï Hilaire Toualani Ngouari restera gravée dans celle des judokas.

Me Hilaire Toualani Ngouari, qui a dirigé la Fécoju-Da entre 1996 et 2000, a débuté comme athlète avant d'atteindre le sommet. Natif de Madingou, dans le département de la Bouenza, ce père de huit enfants faisait partie des rares sportifs congolais ayant pratiqué et excellé dans plusieurs disciplines. Il a, en effet, quitté la terre des hommes au moment où son expérience était encore sollicitée dans la résolution de certaines crises qui minent quelques fédérations. En effet, il a été un grand nom dans l'univers sportif congolais, ayant façonné et inspiré plusieurs champions dans son parcours d'athlète et de dirigeant sportif.

Sixième dan en judo et karaté Shotokan puis professeur de judo, Senseï Ngouari a roulé également sa bosse dans les sports individuels comme la lutte, la boxe ou l'escrime. Il fut aussi maître-nageur. Premier arbitre au karaté et ancien Diable rouge au judo, ce spécialiste du Ne Waza (technique de combat au sol au judo) a assuré les fonctions de vice-président de la section karaté, vice-président de la Fécoju-Da(1982-1996) puis président à partir de 1996 jusqu'à l'an 2000.

Ancien professeur d'éducation physique et sportif, il était également trésorier général du CNOSC (depuis 2009) puis membre du Conseil fédéral de la Fécoju-Da(depuis 2000) jusqu'au jour de son décès.