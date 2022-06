Congo-Brazzaville: Métiers du bois - Retour à Brazzaville de 21 jeunes congolais formés en Chine

Les jeunes artisans formés à l'Université technique professionnelle de construction de Guangcha Zhejiang (Dongyang) ont été accueillis à l'aéroport Maya-Maya de Brazzaville, le 29 juin, par la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo. Les autorités de tutelle ont promis de faciliter leur insertion professionnelle.

Durant quatre années, de 2018 à 2022, les jeunes artisans ont été initiés à la sculpture, au dessin et au design sur bois par des enseignants réputés de l'Université Guangcha Zhejiang de Dongyang. Il s'agit de la première promotion des étudiants formés en métiers du bois, dans le cadre du partenariat conclu entre la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et l'Université technique, à travers la Société d'exploitation forestière Yuan Dong Congo (Sefyd).

Cette première vague d'étudiants est composée de six filles et quinze garçons, dont les âges varient entre 22 et 29 ans. Detty Rona Okoumambolo, une des étudiantes formées, s'est réjouie de la qualité de la formation théorique et des exercices pratiques, ainsi que la possibilité de stage donnée aux jeunes artisans congolais.

C'est le même sentiment du côté de Jolda Gédéon Onanga, un autre artisan. " Nous avons appris spécifiquement la sculpture, le design sur bois, le dessin, y compris la langue chinoise (...) Nous souhaitons que le gouvernement puisse accélérer notre intégration professionnelle, afin de nous permettre de mettre en application les connaissances acquises ", a-t- il lancé.

Selon la ministre de tutelle, les démarches vont être menées auprès des entreprises locales, à l'instar de la société Sefyd qui s'est engagée à recruter 30% de ces jeunes gens formés. " J'ai le sentiment de parent comblé pour le retour de ces enfants qui sont allés apprendre les métiers du bois en Chine. Nous sommes heureux, car ils ont honoré notre pays par leur travail. Leur école a fait éloge de leur travail (... ) Nous attendons demain comment les placer dans les sociétés forestières qui sont demandeuses ", a déclaré Rosalie Matondo.

La ministre a estimé que le partenariat en vue de la formation aux métiers du bois est le fruit d'un engagement politique visant à offrir les opportunités d'emploi aux jeunes congolais et de la main-d'œuvre qualifiée aux entreprises locales. Cela vise aussi à combler le manque observé de compétence sur le métier du bois.

Le retour de cette deuxième vague a été retardé à cause de la persistance de la pandémie de covid-19. Trente autres nouveaux étudiants ont été sélectionnés pour la même formation en Chine. Ils vont bénéficier, dès le 1er juillet, d'une formation préparatoire de deux mois au sein du Fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Ex- Onemo).