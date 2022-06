Cote d'Ivoire: Attribution de bourses hors de la Côte d'Ivoire - La session 2022-2023 ouverte

Les demandes d'attribution de bourses hors de la Côte d'Ivoire au titre de l'année académique 2022-2023 ont démarré le mardi 7 juin pour prendre fin le vendredi 5 août 2022, indique un communiqué du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage.

Cette session ne concerne que les personnes les plus méritantes au niveau des stagiaires de Bt et les étudiants de Bts, les bacheliers techniques (E et B), les bacheliers (G1, G2, F1, F2, F3, F4, F7), les bacheliers de l'enseignement général (A, C, D) et les étudiants du 1er et du 2nd cycles.

L'inscription se déroule en deux étapes : imprimer et renseigner en deux exemplaires, la demande d'attribution de bourse en ligne sur le site www.dobmfp.com et déposer le dossier complet rangé dans une chemise à rabat, à la Direction de l'orientation, des bourses et de la mobilité (Dobm).