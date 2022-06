Congo-Kinshasa: Fête de l'indépendance - Le pays enterre Patrice-Emery Lumumba, 61 ans après !

La République démocratique du Congo commémore les 62 ans de son indépendance le 30 juin 2022. Cette année est marquée par les funérailles du premier Premier ministre congolais, Patrice-Emery Lumumba, assassiné en 1961. 61 ans après son assassinat, l'inhumation du premier chef du gouvernement congolais n'a jamais eu lieu. Des historiens rapportent que sa dépouille n'avait jamais été visible, indiquant que le corps de Lumumba avait été dilué dans l'acide. Depuis lundi 20 juin dernier, la Belgique a restitué la dent (seul objet encore existant) de l'ancien Premier ministre à sa famille. Ce qui a permis au gouvernement congolais d'inhumer le martyr de l'indépendance.

Parcours de la dépouille

La relique de Lumumba est arrivée mercredi 22 juin à Kinshasa. Elle est ensuite partie par avion à Tshumbe, dans la nouvelle ville qui porte son nom : Lumumbaville, dans la province du Sankuru. Elle a été exposée dans son village natal Onalua, où elle a reçu des hommages coutumiers.

Vendredi 24 juin, la dépouille a quitté le Sankuru pour Kisangani. Sa dépouille, du moins, ce qui en reste, y a été exposée à l'esplanade de la Poste (lieu du premier emploi de Lumumba). C'est le dimanche 26 juin que la dépouille a quitté Kisangani pour Lubumbashi. Elle a sur place reçu des hommages de l'actuel Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, des autorités provinciales et quatre chefs coutumiers d'où étaient originaires Lumumba, et ses deux compagnons Joseph Okito et Maurice Mpolo.

La dépouille s'est par la suite dirigée à Shilatembo pour des cérémonies coutumières d'accueil et de réconciliation par les chefs coutumiers en présence du Premier ministre et de toutes les autorités de la province.

C'est lundi 27 juin que la relique de Lumumba a quitté Shilatembo pour Kinshasa. Un deuil national a été décrété du 27 au 30 juin sur toute l'étendue du territoire de la RDC. Le corps est passé tour à tour au Palais du peuple, dans sa résidence sur le Boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, au Palais de la nation, à l'Hôtel du gouvernement, et le mémorial Ptrice-Emery Lumumba, sur la place de l'échangeur de la commune de Limete.

Des villes historiques

Le choix des villes où est passée la relique de Lumumba est intimement lié à sa naissance et son parcours professionnel et sa vie politique. Onalua est son village natal. C'est là qu'il fut ses premiers pas (dans la vie). Ce village est ancré dans la culture Tetela, dont Lumumba portera s'inspirera tout au long de sa vie. Le courage et la détermination qui l'ont marqué dans son combat politique sont à mon avis, les traits caractéristiques de l'homme et/ou de la culture Tetela.

Kisangani est sans doute la ville où Lumumba a passé sa carrière professionnelle, notamment à la Poste ou il fut fonctionnaire. Le choix de cette ville s'explique aussi par le fait que Lumumba y a côtoyé l'administration belge, fait connaissance avec les évolués de l'époque et qu'il fera ses premiers pas en politique.

A Kinshasa, foisonnent les idées et l'élite politique du pays pour la conquête de l'indépendance et de la liberté. C'est ici qu'il va connaitre son ascension politique avec son parti politique.