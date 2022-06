Sénégal: Revalorisation annoncée du Fonds d'appui à la stabulation

Dakar — Le président, Macky Sall, a engagé mercredi, son gouvernement de travailler à la revalorisation à hauteur de 5 milliards de francs par an du Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB), afin de développer l'élevage intensif, consolider ses filières et assurer l'autonomisation du pays en lait et en viande.

Le chef de l'Etat a demandé aux ministres en charge des Finances et de l'Elevage, de poursuivre les efforts de modernisation de l'élevage, en dotant le Fonds de Stabulation (FONSTAB) de ressources conséquentes (5 milliards FCFA/an), en vue de développer l'élevage intensif, consolider les filières (notamment celle avicole), et assurer l'autonomisation du Sénégal en lait et en viande, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a, lors de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, invité le ministre de l'Elevage et des Productions animales, en liaison avec ses collègues en charge de l'Agriculture et des Collectivités territoriales, à intensifier le déploiement national du Programme de développement des cultures fourragères à partir de zones pilotes définies en rapport avec l'Institut de recherches agricoles (ISRA) et l'Institut national de pédologie, selon la même source.

Le Fonds d'Appui à la Stabulation (FONSTAB), officiellement créé novembre 2007, a démarré ses activités en juin 2009.

Il a pour objet la modernisation et l'intensification des productions animales à travers la facilitation de l'accès au crédit aux professionnels de l'Elevage de manière durable et sur toute l'étendue du territoire.