Maroc: Casablanca - La 8ème édition des Rencontres Internationales des Échecs Francophones du 1er au 9 juillet

Casablanca — Casablanca accueillera, du 1er au 9 juillet, la 8ème édition des Rencontres Internationales des Échecs Francophones (RIDEF), le grand rendez-vous annuel échiquéen de la Francophonie mondiale.

Il s'agit de l'événement "majeur" que l'Association Internationale des Echecs Francophones (AIDEF) organise chaque année depuis 2013 sous l'égide de la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) et de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), indique un communiqué des organisateurs.

Après Marrakech en 2013, ce sera la seconde fois que le Maroc accueillera les RIDEF. Les sept premières éditions eurent lieu successivement à Marrakech (Maroc), Beyrouth (Liban), Montréal (Canada-Québec), Menton (France), Yasmine Hammamet (Tunisie), Tirana (Albanie) et Paris (France), note le communiqué, relevant qu'en plus des prix prévus, un programme varié et riche est proposé aux participants.

"Les RIDEF constituent l'occasion pour tous les joueurs d'échecs francophones issus des quatre continents, de se retrouver non seulement pour participer aux compétitions décernant les différents titres de champions de la Francophonie, mais aussi pour partager des moments de convivialité propices à développer l'entraide nord-sud entre Francophones", souligne la même source.

En marge du tournoi classique principal, une formation d'arbitres FIDE et un championnat de blitz sont également programmés.

Selon le communiqué, la Fondation des Cultures du Monde (FCM) organise dans le même cadre, la deuxième édition de son Festival International des Echecs dont la première édition a eu lieu à l'Université Mohammed VI Polytechnique à Benguerir en 2019.

La FCM organise ainsi du 4 au 20 Juillet une exposition intitulée "Beauté des Echecs" à la galerie de la Médiathèque de la Mosquée Hassan II et un concert "Chess Opera" au Complexe Culturel Zafzaf au Maârif avec la participation du groupe musical international "Come to my home".

Par ailleurs, la FCM propose un atelier d'initiation pour enfants aux échecs à l'Ecole Bachiri et une "simultanée" au Club Olympique Casablancais par un grand maître international de renom.