Maroc: Immigration illégale - Le pays engagé dans la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains (Média italien)

Rome — Le Maroc a fait preuve d'un "engagement indéfectible" en matière de migration et de lutte contre les réseaux de traite des êtres humains, contribuant à travers des actions concrètes et des stratégies pertinentes à la sécurité de la région, écrit le média italien "Ajo Noas".

"Le Royaume assume ses responsabilités dans la gestion migratoire et soutient pleinement la coopération sud-sud, tout en plaçant l'élément humain au cœur de ses préoccupations", indique le journal italien, mettant en avant les efforts consentis aux niveaux législatif, juridique et social par le Maroc, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour soutenir, régulariser et faciliter l'intégration des migrants.

Pour le site d'information, "l'Europe et les pays exportateurs d'immigration sont appelés à collaborer et à soutenir l'action marocaine pour protéger ses frontières et freiner les immigrés illégaux", notant que "le multilatéralisme demeure la seule solution possible pour faire face au grand afflux de migrants".

"La frontière maroco-algérienne est difficile à contrôler à cause de la présence des mafias de traite des êtres humains, soutenues par des parties qui veulent exploiter et politiser ces drames", relève-t-il, évoquant la récente tentative d'assaut groupé de migrants clandestins contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador.

Cette tentative, menée avec une "violence sans précédent par des réseaux mafieux, n'est pas innocente", commente le journal italien, estimant que "des acteurs extérieurs tentent de nuire aux relations maroco-espagnoles, qui ont connu récemment un dynamisme et un développement positif".

Des migrants clandestins, issus de pays d'Afrique subsaharienne, ont mené, vendredi matin, une tentative d'assaut groupé contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, utilisant des méthodes très violentes et provoquant une bousculade énorme et des chutes mortelles du haut de la clôture.

Le dernier bilan faisait état de 23 morts parmi les Subsahariens clandestins.

Cette tentative de passage en force, où 140 éléments de la force publique ont été blessés à différents degrés, a été marquée par l'usage d'une violence inouïe par les candidats à l'immigration irrégulière face aux éléments des forces de l'ordre, qui ont agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements.