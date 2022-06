Cote d'Ivoire: Fluctuations des cours des matières premières agricoles / Vassogbo Bamba (Directeur de cabinet du MEF) - "La prévision économique revêt une importance fondamentale"

Une mise à jour. Pendant cinq jours, les cadres de la Direction générale de l'économie (DGE) vont renforcer leurs capacités sur les techniques de prévisions économiques à court terme. Organisé par la DGE en liaison avec le Projet d'appui à la gestion économique et financière (PAGEF), le séminaire de formation s'est ouvert le mardi 28 juin 2022 à Grand-Bassam.

A cette occasion, Vassogbo Bamba, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Economie et des Finances, a expliqué que cette formation sur les techniques de prévision va familiariser les participants avec les modèles de prévisions. Elle leur permettra d'affiner leurs outils d'appréciation de l'évolution des indicateurs conjoncturels et favorisera, par ailleurs, une prévision satisfaisante des branches d'activités.

"L'économie reste vulnérable aux fluctuations des cours des matières premières agricoles, au niveau relativement faible de mobilisation des recettes intérieures, aux incertitudes de l'environnement économique mondial et sous-régional marqué, par des crises sanitaires des conflits armés dont la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et autres phénomène de l'insécurité. Avec l'expansion du niveau de l'activité, la prévision économique revêt une importance fondamentale, pour mieux apprécier le niveau de développement", a-t-il fait savoir.

Aussi a-t-il exhorté les formateurs à expliquer, dans les détails, les différentes méthodes de prévision, au moyen de cas pratiques savamment choisis, qui permettront de lever le voile sur la complexité des phénomènes et méthodes de prévision à court terme.

Conseiller technique du directeur général de l'Economie, Mme Geneviève Adjehi, a indiqué que la mise en œuvre du PND 2021-2025 commande la mise en place d'outils modernes et efficaces et de disposer de ressources humaines outillées pour un meilleur suivi-évaluation de la réalisation des objectifs. C'est conscient de ces défis que la Direction Générale de l'Economie a sollicité le renforcement des capacités de ses cadres en gestion macroéconomique. "Les prévisions macroéconomiques permettent l'orientation des politiques économiques. Spécifiquement, les prévisions à court termes s'appuient sur des informations historiques infra-annuelles pour prévoir et anticiper les changements de conjoncture afin d'aider le Gouvernement à la prise rapide et efficace de décisions pour

faire face aux nombreux chocs exogènes comme la crise russo-ukrainienne et bien d'autres qui sévissent", a-t-elle relevé.