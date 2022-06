Cote d'Ivoire: Mode - Une créatrice veut valoriser les pagnes africains

Révolutionner le milieu de la mode, surtout valoriser les pagnes africains ! C'est l'objectif de la marque " Authentik Afrika " promue par Mme Kouadio Relwendé Estelle, sa créatrice.

Sa présentation officielle aura lieu le 9 juillet 2022, à l'hôtel Ivotel, au Plateau. Le parrain de la cérémonie n'est nul autre que Pathé Ouédraogo, Pathé'O, une grosse pointure de la mode africaine qui a célébré ses 50 ans de métier. Depuis sa création, la marque a bien évolué. Elle a, par ailleurs, participé à de nombreuses expositions et a été adoptée par les amoureux du pagne tissé. Cela, en visitant sa boutique virtuelle (Facebook, Instagram, site officiel ... .) ou sa boutique physique située à Cocody-Riviera 2.

Pour confectionner les vêtements, ce sont des pagnes tissés du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria qui sont mis à l'honneur. " Authentik Afrika " ambitionne de faire connaître davantage les pagnes africains (Afrique de l'ouest, de l'est, du sud, du centre et même du nord) et de faire ressortir le charme et la splendeur de l'Afrique, à travers ses créations. Pour ce faire, l'accent est mis sur la finesse des finitions et la diversité des coupes. L'on y trouvera des chemises hommes, des ensembles tuniques et des polos.

Concernant la gent féminine, ce sont des robes courtes et longues, des ensembles tailleurs, des tuniques, des combinaisons. Les enfants, non plus, ne sont pas oubliés. Pour elle, ce lancement est également la lucarne idoine pour remercier toutes ces personnes qui lui ont apporté un soutien et elle les baptise " Les parrains Authentik Afrika " . Mme Estelle Sawadogo épouse Kouadio est spécialiste en analyse des projets, renforcement des capacités et en organisation évènementielle.