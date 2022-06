Cote d'Ivoire: Man-Fin de la formation de la 37ème promotion - Olympiades de l'excellence, conférences et gala au menu des festivités

Une ambiance des grands jours ! C'est ce qui a prévalu dans la salle " Kandia Camara " du Centre d'animation et de formation pédagogique (Cafop) de Man, le 25 juin dernier, lors des festivités de fin d'année de la 37ème promotion de cet établissement.

Cette cérémonie riche en émotions a été marquée par le baptême de cette promotion et la célébration du mérite. Placées sous le parrainage de Mme Kayo Mahi Clarisse, anciennement Secrétaire d'Etat, les festivités qui ont démarré le 22 juin, étaient ponctuées par plusieurs activités telles que des conférences sur les droits et obligations du fonctionnaire ; la citoyenneté et le civisme à l'école ; le changement de mentalité ; le secourisme ; les olympiades de l'excellence, le match d'exhibition entre professeurs et élèves maîtres, sans oublier le gala.

A la cérémonie de clôture, les différentes interventions ont été axées sur la promotion de l'excellence. Selon Edwige Diety, représentante de la marraine, les élèves-maîtres et les différents acteurs doivent travailler sans relâche, sans compromission et sans tricherie. " À vous chers filleuls de la 37e promotion du Cafop de Man, vous terminez bientôt votre formation, vous allez intégrer la vie active comme de vrais maçons, vous serez au pied du mur, partout en Côte d'Ivoire où le devoir vous appellera. Rien ne sera facile, tout ne sera pas rose, les difficultés ne manqueront pas, mais la volonté du Président Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie et de travail des enfants de ce pays est nette et forte ", a-t-elle dit. Elle les a exhortés à être des modèles partout où ils seront appelés à servir la nation.

Avant elle, le président de la 37e promotion, Nonh Dan Jean Olivier s'est engagé, au nom de ses pairs élèves-maîtres, à servir avec abnégation, partout où ils seront appelés. Comme doléances, il a souhaité que l'internat du Cafop soit ouvert pour permettre aux élèves-maîtres d'être logés.

Les festivités se sont achevées par le passage de flambeau entre la 37e et la 38ème promotion.

Le Cafop de Man compte 312 élèves-maîtres, 151 filles et 161 garçons.