Cote d'Ivoire: N'Guia Arsène Toussaint (Président de RGV-RHDP) - "Nous allons faire une démonstration de force samedi à Soubré "

interview

Le Réseau des grenadiers voltigeurs du RHDP (RGV-RHDP) annonce sa rentrée politique le samedi 2 juillet prochain à Soubré. Dans cet entretien, N'Guia Arsène Toussaint, le président du réseau, explique les enjeux de cette rencontre. Il se prononce également sur l'élection des secrétaires départementaux du RHDP.

Le RHDP a décidé de faire élire ses responsables de base. Comment jugez-vous cette option ?

Il faut noter que par rapport aux échéances à venir, le RHDP est entré, depuis le 28 février dernier, dans la dynamique de sa propre restructuration. Cette restructuration a apporté beaucoup de changements à la tête du parti ainsi que des changements de dénomination. Pour moi, une élection à la base dans un parti politique qui se veut démocratique ne peut qu'être saluée. C'est une très bonne chose dans la mesure où cela permet à la base de choisir les responsables qui vont la guider, la former, l'orienter. Il faut se souvenir que dans un passé récent, la direction du parti était accusée de partialité. On lui reprochait d'imposer des responsables à la base. Ces personnes nommées étaient pour beaucoup des militants des parachutés. Les élections qui vont venir donnent la possibilité aux militants de choisir. C'est une décision courageuse que vient de prendre la direction de notre parti qui devient le seul parti démocratique en Côte d'Ivoire. Puisque ailleurs les responsables sont choisis et non élus. L'élection règle la question de légitimité des responsables. Elle met fin aussi à la question des querelles qui naissent à la suite des nominations. Ces élections, pour moi, participent au renforcement de la démocratie dans notre formation politique. Je souhaite que cette élection soit un test qui va nous inspirer pour les choix de nos candidats aux élections locales.

Annoncer une élection est une chose, avoir un engouement autour du projet en est une autre. Est-ce que pour vous, les cadres vont se mobiliser pour participer à ce processus ?

Il n'y a pas de doute, cette opération connaitra un succès. Déjà, selon les informations qui nous parviennent depuis la rue Lepic, l'engouement est total. Les cadres se bousculent dans les différents bureaux pour retirer les fiches de candidature et constituer les listes dans les localités où il faut des listes avant d'aller déposer leur dossier. L'engouement est total, surtout que le processus est assez clair pour rassurer tous les éventuels candidats. La question de la liste permettra aux personnes qui se connaissent, qui se fréquentent, d'être élues pour lancer la machine du RHDP dans leurs différentes localités.

Une fois élus, que devront faire les secrétaires départementaux ?

Les feuilles des route des différents responsables sont connues. Il reviendra à ces derniers de les exécuter dans la pratique et au quotidien. Le RHDP est un parti qui grandit. Il faut donc se mettre à la tâche pour la mise en place de nouvelles sections, renforcer celles qui existent, mettre en place les structures spécialisées. Il faut réajuster toutes les structures du parti. Celui qui sera élu doit faire en sorte que tous les militants qui se sentaient en marge de la vie du parti, reprennent toute leur place dans cette famille politique. Il doit aussi faire en sorte que le maximum de militants ait leur carte de militant. Il faut faire en sorte que tous nos militants soient connus pour les batailles futures.

En un mot, il faut faire en sorte que la mayonnaise prenne très rapidement pour affronter, en toute responsabilité, les élections locales de 2023. Il faut que le RHDP, à cette élection, confirme sa suprématie sur le terrain. Au total, pour revenir sur l'élection des secrétaires départementaux, je voudrais dire que c'est une très bonne chose. L'élection permet au cadre ou au militant actif, qui est au contact des populations et qui connait la valeur du parti, d'être choisi. Cela permet aux militants de se retrouver, au parti de se mettre en ordre de bataille pour les élections à venir.

Vous êtes le président national du Réseau des grenadiers voltigeurs du RHDP (RGV-RHDP). Quelle est votre actualité ?

Ces derniers mois, nous n'avons pas trop fait parler de nous, pour la simple raison que nous étions en vacances politiques. Mais, nous annonçons notre retour sur la scène politique dès ce samedi 2 juillet 2022 du côté de Soubré. Ce jour-là, nous allons faire une démonstration de force. Nous allons battre le rappel de toutes nos délégations pour lancer dans la ferveur totale nos actions pour cette nouvelle année politique. Pour nous, c'est un évènement important qui va nous permettre de mettre nos responsables locaux en ordre de bataille pour les élections locaux à venir.

Pourquoi le choix de Soubré ?

Soubré parce que pour nous, la ville est un symbole en ce sens que le maire était un ancien responsable du RJR. Aujourd'hui, il fait partie de nos membres d'honneur. Ensuite, il faut rappeler que chaque mois, nous faisons de grandes réunions dans une ville du pays. Nous en avons fait à Dabou, dans plusieurs communes d'Abidjan, à Adzopé pour ne citer que ces localités. Cela permet au département de faire la revue de ses troupes, de revoir son organisation et surtout de mesurer notre mobilisation.

Notre rencontre est placée sous la présidence du ministre Alain-Richard Donwahi, président du conseil régional de la Nawa, le parrainage de Lassina Traoré, maire de la commune de Soubré et la présence effective de Karim Ouattara, secrétaire national chargé des mouvements et ONG proches du RHDP. " Quelles actions du Réseau des Grenadiers Voltigeurs pour la victoire du RHDP aux élections aux futurs élections " est le thème de la rencontre. Aujourd'hui, notre structure fait son petit bonhomme de chemin. Nous avons notre grain de sel dans le RHDP qui se renforce sur le terrain.

Sur le terrain, il n'y a pas de chevauchement. Dans un parti politique, il y a les jeunes d'un certains âge, qui ont une structure qui les encadre. Quand ils atteignent la limite d'âge ils sortent du système et ils baissent les bras. Nous, avec notre structure, nous avons décidé de les ramener dans le quotidien du parti. Désormais, ces derniers n'attendent plus qu'il y ait des élections pour dépenser beaucoup d'argent pour les motiver. Aujourd'hui, ils sont à nouveau sur le terrain. Avec nous, on peut parler d'un plus. Le RGV-RHDP, il faut le préciser n'est pas un mouvement de soutien. Nous sommes à l'intérieur du parti. Seulement nous avons une structure qui nous permet de nous comprendre. Nous sommes de la même génération, nous nous comprenons. Notre structure va faire parler d'elle, elle va finir par s'imposer au RHDP. Nous faisons un travail qui profite au RHDP.

Nous invitons tous nos membres à cette rentrée politique. Au passage, il faut préciser que nous mettons un point d'honneur à épouser l'idée du chef de l'Etat qui veut que la solidarité soit une réalité au RHDP.