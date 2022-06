Cote d'Ivoire: Francophonie - Françoise Remarck salue les actions de l'OIF lors d'une séance de travail avec Mme Thi Hoang Mai Tran

Mme Thi Hoang Mai Tran, représentante régionale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) de l'Afrique de l'Ouest, a eu une séance de travail, le mercredi 22 juin 2022 avec Mme Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie à son cabinet à Abidjan- Plateau.

Mme Thi Hoang Mai Tran a présenté à la ministre Françoise Remarck, les activités de l'OIF au profit des populations. Celle-ci a salué toutes les actions de l'OIF en faveur des populations ivoiriennes, particulièrement les femmes. Présentant sa vision de la coopération, elle a dit militer pour la prise en compte des femmes dans tous les aspects du pays. Mme Françoise Remarck souhaite un avancement des projets selon les accords signés, dans la continuité de ce qui a été fait.

La Côte d'Ivoire, il faut le noter, a inscrit dans le Plan national de Développement (Pnd), la culture, le tourisme et le numérique comme secteurs de croissance. La ministre de la Culture et de la Francophonie a invité Mme Thi Hoang Mai Tran à découvrir la réalité de l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire, surtout à regarder les besoins de compétences pour les formations, avec pour ambition de créer des emplois et amener le secteur de la culture à contribuer au Produit intérieur brut (Pib). La mise en œuvre de cette vision, a soutenu Mme Françoise Remarck, nécessitera une coopération, une synergie d'actions avec l'OIF, l'UNESCO, les acteurs de l'industrie culturelle.

Bien avant, Mme Thi Hoang Mai Tran a présenté à la ministre et à ses collaborateurs, plusieurs projets financés par son organisation. Pendant son séjour, Mme Thi Hoang Mai Tran a eu plusieurs audiences et séances de travail. Elle était en Côte d'Ivoire à l'invitation du Compendium des compétences féminines pour la célébration des 10 ans de ce dispositif les 23, 24 et 25 juin derniers au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody.