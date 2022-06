Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - Adama Bictogo reçoit les félicitations du secrétariat exécutif, des secrétaires nationaux et des sénateurs RHDP

Adama Bictogo continue de recevoir les félicitations après son élection le 7 juin 2022 en qualité de président de l'Assemblée nationale. Hier, une forte délégation du secrétariat exécutif, des secrétaires nationaux et de sénateurs RHDP s'est rendu à sa résidence à Cocody à l'effet de lui adresser de vives voix leurs félicitations.

Porte-parole du secrétariat exécutif et des secrétaires nationaux, secrétaire exécutif adjoint, Kramo Kouassi, a indiqué que les nouvelles étaient bonnes. " Ayant observé l'élection du président de l'Assemblée nationale par l'ensemble des députés, ce qui est un évènement extraordinaire et exceptionnel et dont le monde entier a été témoin, notre joie ne pouvait qu'être grande. Nous sommes fiers de vous pour avoir hissé par cette brillante élection le RHDP à un grand niveau ", a-t-il fait savoir.

Selon lui, le caractère et les circonstances de cette élection sont à saluer surtout qu'elle marque une nouvelle ère dans le paysage politique ivoirien marqué par de fortes animosités. " Nous n'avons pas de doute que ce challenge, qui est de créer la cohésion entre les Ivoiriens à partir de l'Assemblée nationale, sera relevée", s'est réjoui le porte-parole des secrétaires exécutifs adjoints et des secrétaires nationaux et leurs adjoints. Tout comme lui, Michel Coffi Benoît, porte-parole des sénateurs du groupe parlementaire RHDP, n'a pas dit autre chose : " Bravo. Vous savez notre administration parce que vous avez réussi à créer la cohésion.

L'opposition a toujours présenté un candidat. Vous avez su convaincre les purs et durs de la politique nationale. Notre fierté est grande parce que vous êtes le patron pratique de notre parti. Bon vent et que Dieu continue d'avoir sa main sur votre mission. Grâce à votre action, l'Assemblée nationale est devenu le terreau fertile pour la Côte d'Ivoire solidaire que prône le président de la République et président de notre grand parti". Très émus, le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a traduit toute sa gratitude à tous ceux qui ont fait le déplacement.

" Dans un engagement sans pareil, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à Alassane Ouattara, ce grand-frère, ce manteau protecteur. Je n'aurai jamais assez de mots pour lui dire merci ", a-t-il dit. Ensuite, il a révélé que la région de l'Agnéby-Tiassa dont il est issu va rendre un vibrant hommage le dimanche 3 juillet prochain au président de la République pour avoir décidé de faire de lui, le président de l'Assemblée nationale. Il a invité les jeunes à apprendre être patients.

" La patience auprès d'Alassane Ouattara est très importante ", a-t-il conseillé, tout en ayant une pensée pour Amadou Soumahoro son prédécesseur. " Vous me félicitez. Mais en même temps, nous pleurons le départ d'Amadou Soumahoro qui vient compléter la longue liste des vaillants travailleurs de l'Etat qui ont servi le président de la République et nous ont quittés très tôt ", a-t-il rappelé. Pour Adama Bictogo, cette élection a été un grand moment. " L'apaisement au sein de l'hémicycle a été un élément attractif", a-t-il noté.