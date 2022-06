Cote d'Ivoire: Adama Bictogo (PAN) - "Le consensus n'est pas un frein aux débats contradictoires"

L'élan de reconnaissance. Hier, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a convié les patrons de presse à un déjeuner dans un restaurant de Marcory Zone 4C.

Il s'agissait, pour lui, de leur exprimer sa gratitude pour leur contribution à son élection consensuelle à la tête de l'hémicycle le mardi 7 juin dernier. " Notre pays a besoin de vous, et c'est avec vous que les bonds qualitatifs doivent se faire parce que si vous n'êtes pas là pour nous interpeller à partir d'analyses objectives, nées d'informations vérifiées, les gouvernants peuvent à un moment donné avoir le sentiment que tout ce qui est entrepris est forcément juste et bon ", a indiqué d'entrée Adama Bictogo.

Pour lui, le rôle des journalistes, c'est de rester justes, objectifs, nonobstant les chapelles politiques auxquelles ils peuvent appartenir du fait de la pluralité des sensibilités politiques. " C'est tout à fait normal qu'à certains moments, les différentes presses aient pour objectif de mettre en avant, soit les propositions quand on est dans l'opposition, soit des réalisations du pouvoir lorsqu'on est au pouvoir.

Mais pour ma part, toutes sensibilités confondues, toutes presses confondues, pendant un mois, vous avez su ramener les Ivoiriens vers l'Assemblée nationale. Vous avez placé au cœur des préoccupations, l'Assemblée nationale et par vos critiques, l'Ivoirien est convaincu aujourd'hui que le gouvernement a un programme d'exécution et l'Assemblée a un rôle d'identification et d'interpellation ", a ajouté le patron de l'Assemblée nationale.

A ses yeux, cette installation de la perception de l'Assemblée dans les consciences collectives est le fruit de l'information portée par la presse pendant la campagne. " Vous êtes allés au-delà de l'élection. Vous vous êtes adressés à la Côte d'Ivoire et aujourd'hui ce qui est formidable, c'est l'amplification que vous avez su faire de cette élection qui au-delà de ma personne n'a de la valeur que parce nous avons convenu de continuer en accord avec l'ensemble des acteurs qui comptent sur le plan politique et au niveau de l'Assemblée nationale, de jouer un rôle.

On s'est rendu compte qu'à la vérité, nous pouvons être des compétiteurs et c'est normal, parce que c'est l'une des composantes de la vitalité démocratique, mais nous ne devons plus verser dans l'adversité au point d'être des ennemis" a insisté Adama Bictogo. La compétition, à l'en croire, doit demeurer, sinon l'unicité de pensée peut entraîner l'immobilisme. " Et comme nous ne voulons pas nous engager dans l'immobilisme, nous devons maintenir la pluralité des pensées. Mais le tout, dans un environnement apaisé. Et vous avez été le relais de cet esprit, de cette volonté affichée et partagée par l'ensemble des députés" a ajouté Adama Bictogo.

Aux hommes et femmes de médias, il a rappelé que leur plume est une arme à feu et aussi une arme d'apaisement lorsqu'elle met au bout du fusil la fleur. " Et c'est cette fleur que nous voulons, la fleur de la critique mais surtout la fleur de la solidarité. La France vient de donner une leçon d'écoute et dialogue. On a tout connu ici, les marches, nous avons connu toutes les formes de crise, mais dites-moi laquelle des crises ne s'est pas terminée par le dialogue, par un compromis, par une concession? Devant ce principe du donner et du recevoir qui caractérise le compromis, nous avons à l'Assemblée nationale le consensus qui est un principe démocratique. Le consensus n'est pas un frein aux débats contradictoires " a poursuivi Adama Bictogo.

Pour cette nouvelle mission, il a dit attendre de la presse " ce mouvement que nous avons amorcé qui a retenti dans le monde entier, ce sens élevé de la responsabilité qui a transcendé les clivages, pour offrir à l'Afrique et au monde entier, un modèle de ce que doit être la Côte d'Ivoire. " C'est ce que nous avons cultivé à l'Assemblée nationale, et que nous continuerons de cultiver. Le Président Alassane Ouattara m'a mis en mission auprès d'un grand ensemble composé de toutes les sensibilités politiques, avec des mandants de grande importance ", a fait savoir le chef de la chambre basse du Parelement.

Tout en saluant les présidents Henri Konan Bédié (PDCI) et Laurent Gbagbo (PPA-CI), Mabri Toikeusse (UDPCI), Affi N'Guessan (FPI)... pour avoir donné des instructions aux députés de leurs formations politiques afin qu'ils votent pour lui. Peu avant, Basile Fregbo, ex-directeur de campagne du PAN, avait remercié la presse pour son accompagnement. Quand, Bamba Alex Souleymane, journaliste émérite, réitérait le soutien de ses confrères à Adama Bictogo, non sans relever les qualités intrinsèques de l'homme politique qu'il est.