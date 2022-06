Cote d'Ivoire: Bingerville - Les souscripteurs de la cité " Immobiliare 5 " protestent contre le promoteur immobilier suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes

C'est un véritable SOS ! Et pour se faire entendre, les habitants de la cité " Immobiliare 5" de Bingerville, derrière la cité " Feh Kessé ", ont observé un sit-in, hier dans l'après-midi, devant les locaux du promoteur de la cité. Ils y ont crié leur ras-le bol face " aux dangers " qu'ils vivent avec les pluies diluviennes qui tombent drues ces temps-ci. Non seulement, les pluies les isolent du reste d'Abidjan, mais également, les eaux de pluies occasionnent de nombreux dégâts à l'intérieur des résidences dans toute la cité, ont confié plusieurs souscripteurs interrogés.

Et le chemin de croix, à les entendre, continue pour les 165 familles de la cité. Comme à chaque saison des pluies, la cité est déclarée " zone rouge " à cause des dégâts causés par les pluies diluviennes. Et les dernières précipitations qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan et sa banlieue ont confirmé l'urgence à agir pour sauver ces familles. En tout cas, le conseil syndical de la Cité " Immobiliare 5 " ne compte pas rester les bras croisés. Le samedi 25 juin 2022, déjà, le conseil, composé des copropriétaires et des locataires, s'est réuni en urgence pour évaluer la situation et s'accorder sur des actions à mener.

" Nous avons 165 villas dans la cité. Les voies, notamment la voie principale en venant de la station " Feh Kessé " qui mène à la cité sont impraticables. C'est donc un parcours du combattant pour arriver dans la cité. Nous avons trouvé des voies de contournement. Mais, là encore, la situation est intenable. Pour une cité qui devrait être livrée depuis juin 2016, il faut reconnaitre que le promoteur n'a respecté aucun point du cahier des charges. Notamment en ce qui concerne la construction de " la voirie et réseau divers " (Vrd). Le promoteur avait promis un minimum aux copropriétaires. Aucune maison n'a été livrée achevée", ont fustigé, invariablement, Sam Laurent, conseiller du Conseil syndical, Niangoran Stéphane, copropriétaire et Kouadio Fabrice, président du Syndic.

Hier donc, les habitants de la cité " Immobiliare 5", après leur sit-in, devant les bureaux du promoteur, ont été reçus par Mme Gbané, la directrice commerciale de la société.

Par la suite, nous avons joint M. Mathieu Koffi, directeur général de la société immobilière au téléphone. " J'ai rendez-vous, le jeudi à 10h, avec les souscripteurs à mes bureaux ", nous a-t-il répondu.