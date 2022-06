Cote d'Ivoire: Région du Moronou - 20000 personnes mobilisées pour dire "merci" à Ado

Une ambiance carnavalesque régnait, samedi 25 juin 2022, sur la place du Centre culturel d'Arrah. Les populations et principalement les femmes avec à leur tête le roi du Moronou, Ehora Tehoua, magnifiaient le chef de l'État pour ses nombreuses actions de développement et de promotion des cadres de leur région.

Celles-ci à l'appel de leurs sœurs et mamans ont fait montre d'une mobilisation extraordinaire pour dire merci à un bienfaiteur. Et c'est dans l'allégresse qu'elles ont tenu à le faire avec à leur côté les cadres et élus du Moronou. Au premier rang de ceux-ci, le roi, Sa majesté Ehora Tehoua, l'inspecteur général d'État, Ahoua N'Doli Théophile et le commissaire du gouvernement Ange Kessi.

Chants et danses étaient de la partie. Même le tambour parleur a été sorti pour l'occasion afin de donner un cachet particulier à cette journée de reconnaissance à un bâtisseur. Pour la circonstance, le comité d'organisation a sorti le grand jeu pour accueillir ses hôtes de marque. Dans la tribune officielle, on pouvait apercevoir plusieurs membres du gouvernement. Notamment le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou, le ministre des Eaux et Forêts Laurent Tchagba, le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assi et le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB.

Selon le premier adjoint au maire, Djabia Jean-Marc, la tenue de cette cérémonie de gratitude au président de la République est l'aboutissement d'un projet cher à leurs mamans et sœurs du Moronou. " Elles nous donnent l'occasion de témoigner au président de la République notre attachement et soutien ", a-t-il souligné.

La ministre Harlette Badou N'Guessan, porte-parole de ces femmes, a d'entrée salué la mobilisation des populations et des têtes couronnées à cette cérémonie qui a réuni plus de 20 000 personnes, selon le comité d'organisation.

Selon elle, la rencontre vise à magnifier la vision du président de la République ainsi que ses actions de développement et de promotion des cadres de la région. Pour elle, il s'agit surtout de saluer l'engagement du président de la République envers le Moronou qui, à l'entendre, retrouve un second souffle, à travers toutes actions menées et qui font de lui une région qui compte.

La ministre Harlette Badou a indiqué que les actions en question sont multiples et multiformes. Elles portent sur l'emploi-jeune, l'autonomisation des femmes, le renforcement du système sanitaire, la réhabilitation et la construction d'infrastructures socio-éducatives et économiques.

Pour que la région continue de bénéficier d'autres actes de développement, elle a exhorté le peuple du Moronou à accepter la paix et la réconciliation qui, à ses yeux, demeurent la propriété du chef de l'État. " Le Moronou doit continuer à œuvrer à la promotion de la paix. Soutenons le président Alassane Ouattara ", a-t-elle exhorté.

L'inspecteur général d'Etat Ahoua N'Doli Théophile a fait remarquer que le président, au-delà des infrastructures qu'il s'attelle à mettre en place, est un homme de vision porteur de développement pour la Côte d'Ivoire. " Alassane Ouattara représente ce qui se fait de mieux en matière de nouveau contrat social, d'offre politique renouvelée, de prise de responsabilité, de pertinence dans les analyses, de lucidité dans l'approche des problématiques actuelles, de rigueur et de surtout de cohérence dans l'action ", a expliqué l'inspecteur général d'Etat.

Il a, en outre, fait savoir que les innommables réalisations du chef de l'Etat sont la traduction en actes concrets de sa vision d'une Côte d'Ivoire développée, au sein de laquelle les fruits de la croissance et la prospérité sont équitablement partagés. Ces actions, a-t-il précisé, sont les réponses aux problèmes de son peuple à travers son programme dénommé " la Côte d'Ivoire solidaire ". " Il est indispensable de retenir que le Président Alassane Ouattara est un homme travailleur et sa vision dans ce domaine est de mettre ses concitoyens au travail ", a témoigné Ahoua N'doli Théophile.

La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, représentant le Premier ministre, a salué la cohésion entre les fils du Moronou. " C'est grâce à cette cohésion qu'il y'a la paix et que le développement peut se faire ", a-t-elle relevé.

Elle a souligné, à l'occasion, que le Président Ouattara se soucie de tous les Ivoiriens. " Il veut que quel que soit l'endroit où ils sont, ils aient le confort ", a-t-elle précisé. Enfin, elle n'a pas omis de saluer l'implication des fils du Moronou dans le développement de leur région.