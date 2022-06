Afrique: CAN Féminine 2022 - Présentation du groupe A

Les dés sont jetés pour la prochaine CAN féminine. La quatorzième édition se déroulera du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Le pays hôte, dont l'expérience dans l'épreuve se limite à deux participations (éliminations au premier tour en 1998 et en 2000), a été aménagé, avec pour adversaires trois équipes fort peu expérimentées elles aussi.

Le Maroc est tiré au sort aux côtés de Trois équipes dans le Groupe A. D'abord le Burkina Faso, présent pour la première fois en phase finale Ensuite, l'Ouganda dont ce sera la deuxième participation Puis, le Sénégal, qui va jouer sa troisième CAN féminine. Cette 14e édition de la CAN féminine sera suivie.

Le Maroc pour un sacre à domicile

Le Maroc a été désigné par le comité exécutif de la CAF pour organiser l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des nations féminine le 15 janvier 2021. Les Lionnes de l'Atlas seront opposées dans le groupe A, au Burkina Faso, à l'Ouganda, et au Sénégal. Organisatrice de cette quatorzième édition, le pays hôte tentera de décrocher le sacre lors de sa troisième participation.

Reynald Pedros, le sélectionneur des Lionnes de l'Atlas, avait annoncé la couleur à l'issue du tirage. " Depuis un peu plus d'un an et demi, notre objectif est clair, c'est de de bien figurer (... ), et c'est de se qualifier au moins pour les demi-finales, pour aller à la Coupe du monde. ", a déclaré l'ancien international français, en poste depuis novembre 2020.

Les Lionnes de l'Atlas

Amenée par Rosella Ayana, l'équipe marocaine se présente sous un nouveau visage. La joueuse de 26 ans disputera sa première CAN féminine, à domicile. Née en Angleterre d'une mère écossaise et d'un père marocain, la joueuse a opté pour le Royaume chérifien. Peu connue du public marocain, l'ancienne pensionnaire de Chelsea pourra montrer tout son talent lors cette compétition africaine. La joueuse a déjà annoncé les couleurs. Elle s'est particulièrement illustrée lors des matchs de préparation des Lionnes de l'Atlas. Buteuse face à la Gambie (6-1), elle a claqué un doublé contre le Ghana (2-0).

Le Burkina Faso en quête d'une participation honorable

Le Burkina Faso disputera la CAN féminine pour la première fois de son histoire. Se révéler à l'Afrique et au reste du monde : telles sont les ambitions du pays ouest-africain pour leur première participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations féminine de football. Au Maroc, les filles de Pascal de Sawadogo comptent faire bonne impression.

" Nous voulons convaincre le peuple burkinabé que leurs filles savent jouer au football. Nous sommes dans un groupe possible où tout est possible et nous sommes venus pour bousculer la hiérarchie. ", a déclaré le sélectionneur des Etalons Dames Sawadogo à l'annonce de la liste.

Les Etalons Dames

L'équipe a reçu le renfort de Limata Nikièma qui joue dans un club marocain. L'ossature des Lionnes qui a disputé les qualifications face à la Guinée Bissau a été maintenue pour cette CAN au Maroc. L'attaquante Juliette Nana, qui a évolué la saison passée en Biélorussie, sera présente Justine Zongo, Fadiratou Tarnagda, Naomie Adèle Kabré, Félicité Kafando, Jacqueline Sedego vont tenir le milieu du terrain.

L'Ouganda : Les Crested Crânes venues pour jouer les premiers rôles

L'Ouganda prendra part à sa 2ème phase finale d'une CAN Féminine à l'occasion de cette édition 2022. L'équipe Ougandaise s'est qualifiée après le retrait de l'équipe nationale du Kenya de la course à la CAN féminine 2022. George Lutalo a dévoilé sa liste de joueuses retenues. Le technicien a révélé son groupe de 26 joueuses et privilégié le choix de la continuité, en faisant appel à celles qui ont contribué à décrocher la qualification pour la phase finale.

Les Crested Crânes

Vainqueur du tournoi régional de la CECAFA féminine 2022, l'Ouganda ne compte pas faire seulement de la figuration au Maroc. Pour cela, l'emblématique Sandra Nabweteme, compte amener l'équipe le plus loin dans ce tournoi. La joueuse de 26 ans sera au front de l'attaque des Crested Crânes.

Le Sénégal : Les Lionnes au Maroc pour " imiter " l'exploit des hommes en février

Le Sénégal effectuera son retour à la CAN féminine au Maroc après dix ans d'absence. Les Lionnes veulent faire bonne impression à cette compétition continentale. L'équipe nationale féminine du Sénégal ambitionne de faire beaucoup mieux que sa dernière où elle s'était arrêtée en phase de poule.

Les Lionnes du Sénégal

Selon le directeur national, cette sélection dirigée par Mame Moussa Cissé mélangée d'expatriées et de joueuses locales a suffisamment de qualité pour sortir de son groupe. Mieux, Mayacine Mar, le Directeur Technique National estime que les lionnes auront comme objectif de se qualifier pour les demi-finales, synonyme d'une place à la prochaine Coupe de monde Dames qui aura lieu en Nouvelle Zélande en 2023.

La buteuse du Sénégal, Nguenar Ndiaye avertit déjà leurs futures adversaires " Le Maroc, le Sénégal est là " déclare-t-elle. " Au Maroc, nous aurons l'occasion de jouer contre de grandes nations du football africain. Nous ne sommes pas les meilleures mais nous allons vendre chèrement notre peau. ", a expliqué la jeune dame précisant que l'équipe du Sénégal ne se fixe aucune limite.