Algérie: La radio algérienne remet un lot de ses archives historiques à l'ANP

Alger — La Radio algérienne a procédé, mercredi au niveau de son siège central, à la remise d'un lot de ses archives historiques à la Direction de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) en vue de contribuer à la préservation et à la valorisation de la mémoire nationale.

Dans une allocution lue en son nom par un représentant du ministère, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé que "l'initiative de la radio algérienne de remettre de précieux enregistrements audio au ministère de la Défense nationale (MDN), est un geste symbolique qui traduit le grand intérêt accordé par l'Etat à la préservation de notre mémoire collective".

Ces enregistrements audio, des témoignages vivants sur la Glorieuse révolution nationale, se veulent "un précieux trésor et une référence sûre que nous devons protéger et enseigner aux générations montantes", a-t-il soutenu, ajoutant qu'ils seront témoin des "hauts faits de nos prédécesseurs et de leurs sacrifices incommensurables pour la dignité et la gloire de la patrie".

"Il sont aussi une référence pour dévoiler la vérité du colonialisme abjecte", et témoignent du souci du secteur de la Communication à employer les témoignages dans l'écriture de l'histoire de la révolution qui a été couronnée par un triomphe éclatant, a-t-il souligné.

De son côté, le DG de la Radio nationale, Mohamed Baghali, a indiqué que cette initiative entrait dans le cadre de "la responsabilité de l'entreprise dans la contribution à la préservation de la sécurité, de l'unité et de la mémoire de l'Algérie".

La radio algérienne "qui a ouvert ses archives sur la révolution au ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, ouvre, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ces mêmes archives à l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), une mesure dont nous sommes fiers", a-t-il déclaré.

Ce "lot précieux d'archives consiste en 785 CD-ROM contenant plus de 20.000 minutes de matière radiophonique riche, dont pas moins de 329 heures de témoignages vivants, 64 heures de portraits et 99 heures de films documentaires couvrant les quatre coins du pays et dans les deux langues nationales arabe et amazighe", a précisé M. Baghali.

Le représentant de l'Etat-major de l'ANP, l'inspecteur de la Direction de l'information et de la communication, le général Saad-Eddine El Bahi s'est félicité de cette louable initiative, d'autant qu'il s'agit de la remise d'archives sur "des évènements historiques et des haltes importantes dans le déroulement de notre glorieuse guerre", affirmant que le ministère de la Défense nationale veillera à leur préservation.

"Cette journée sera une date historique importante et un jalon supplémentaire pour la valorisation de notre histoire nationale glorieuse et la préservation de notre mémoire nationale", a-t-il dit.

Le responsable a affirmé que l'initiative de la Radio algérienne "s'inscrit en droite ligne de la vision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale qui veille à la valorisation de la mémoire nationale et la préservation de notre identité nationale".

La Radio algérienne a remis, à cette occasion, une attestation de reconnaissance au représentant de l'Etat-major de l'ANP, avant de recevoir, aux côtés du ministère de la Communication, un cadeau symbolique de la part de la Direction de l'information et de la communication de l'ANP.

Ont été présents à la cérémonie de remise des archives, le Secrétaire général du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, des responsables d'établissements médiatiques nationaux et des cadres de l'institution militaire.