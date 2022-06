Algérie: 8ème session de la haute commission mixte algéro-égyptienne - M. Benabderrahmane s'entretient avec son homologue égyptien

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane s'est entretenu, mercredi à Alger, avec le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli avant l'entame des travaux de la 8ème session de la haute commission mixte algéro-égyptienne.

Tenus au Palais du Gouvernement en présence des délégations des deux pays, les entretiens ont été précédés par des rencontres ministérielles regroupant les ministres de l'Energie et des Mines, de la Transition énergétique, de l'Industrie, du Commerce, de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique des deux pays.

Les travaux de la session se poursuivront jeudi avec la tenue du forum d'affaires algéro-égyptien sous la présidence des Premiers ministres des deux pays.

Les travaux de la 4ème session de la commission préparatoire de la 8ème session de la haute commission mixte algéro-égyptienne se sont tenus, mardi à Alger, sous la présidence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, et de la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat.

Pour rappel, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait effectué, les 24 et 25 janvier 2022, une visite de travail et de fraternité en Egypte, au cours de laquelle les dirigeants des deux pays ont insisté sur la promotion des cadres de coopération bilatérale à travers l'activation des mécanismes de concertation et de coordination entre les deux pays à tous les niveaux et souligné leur volonté de continuer d'œuvrer au développement des relations de coopération économique.