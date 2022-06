Afrique du Nord: Huitième session de la haute commission mixte algéro-égyptienne - Signature de plusieurs accords dans différents domaines

Alger — La 8e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne qui s'est tenue, mercredi à Alger, sous la présidence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a été couronnée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans différents domaines.

Dans ce cadre, il a été procédé à la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Institut diplomatique et des relations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et l'Institut des études diplomatiques au ministère égyptien des Affaires étrangères.

Le mémorandum a été signé par le directeur de l'Institut diplomatique et des relations internationales par intérim, Salah Attia et le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères, chargé des Affaires arabes, Alaa Moussa.

Un programme exécutif pour l'accord de coopération dans le domaine des wakfs et des affaires islamiques entre l'Algérie et l'Egypte pour les années 2022-2024, a été signé entre le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi et la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat.

Les deux parties ont également signé un programme exécutif de coopération entre le ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère égyptien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la période 2022-2024, par le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane et la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat.

Un accord de coopération a été signé également dans le domaine de l'industrie entre le ministère de l'Industrie et le ministère égyptien du Commerce et de l'Industrie par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea.

Un mémorandum d'entente dans le domaine de la gestion des ressource en eau a été signé entre les gouvernements algérien et égyptien par le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni et Mme Al-Mashat du côté égyptien.

En matière d'appui et de développement des moyens, petits et micro projets, des micro-entreprises et de l'entrepreneuriat, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise et le Dispositif égyptien de développement des moyens, petits et micro projets par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro Entreprise, Nassim Diafat et Mme Gamea du côté égyptien.

Il a été également procédé à la signature du projet de programme exécutif entre les deux gouvernements dans le domaine du travail, de l'emploi et de la main d'oeuvre pour les années 2022-2024, par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa et Mme Al-Mashat.

M.Zeghdar et Mme Al-Mashat ont également signé un mémorandum d'entente de coopération entre la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB), et l'Instance générale du contrôle financier égyptien.

Au volet Promotion des investissements, un mémorandum de coopération a été signé entre l'Agence nationale du développement de l'investissement (ANDI) et l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches en Egypte (GAFI), par les responsables des deux structures, en l'occurrence MM. Mustapha Zikara et Mohamed Abdel Wahab.

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et Mme. Gamea ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine du développement des exportations entre l'Agence algérienne Algex et l'Autorité de développement des exportations en Egypte (EDA).

Les Premiers ministres algérien et égyptien, respectivement MM. Aïmene Benabderrahmane et Moustafa Madbouli ont cosigné le procès-verbal (PV) des réunions de la 8e session de la haute commission mixte algéro-égyptienne.