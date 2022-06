Algérie: Adopter une "approche réfléchie" pour adapter la formation aux nouveaux défis et enjeux

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a indiqué, mercredi, que l'Algérie est confrontée à de "nouveaux défis et enjeux" qui ont modifié le concept de sécurité et de défense, d'où l'importance d'adopter une "approche réfléchie" pour adapter la formation destinée aux hauts cadres militaires, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a présidé la cérémonie de sortie de la 2e promotion du Cours de Haute Stratégie et de la 15e promotion du Cours d'Etudes Supérieures de Guerre au niveau de l'Ecole Supérieure de Guerre.

Il a souligné dans une allocution prononcée à l'occasion qu'"à l'aune des conflits et des tensions que connaît le monde d'aujourd'hui et des grands défis sécuritaires qui prévalent dans notre sous-région et notre espace territorial, notre pays est confronté à de nouveaux défis et enjeux rendus d'autant plus complexes par les grandes évolutions survenues dans le domaine des technologies de l'information et de la communication".

"Des évolutions qui ont effacé les frontières entre les Etats et redéfini le concept de sécurité et de défense, notamment avec l'avènement des guerres de quatrième génération ou des guerres hybrides", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a affirmé que cette "conjoncture géostratégique, l'évolution technologique effrénée et l'élargissement des champs de conflit, sont autant de facteurs qui nous interpellent pour adopter une approche réfléchie, visant l'adaptation de la formation destinée aux hauts cadres militaires du corps de bataille de l'Armée nationale populaire, de manière à leur permettre d'assimiler les évolutions survenues dans le domaine de l'art de la guerre et des sciences de gestion des questions de défense".

M.Chanegriha a précisé que "les efforts ont été centrés" pour que cette approche tire son essence des "valeurs authentiques de notre vaillant peuple et de l'authenticité de son héritage intellectuel et de son parcours patriotique séculaire".

"Conformément aux orientations de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces Armée, ministre de la Défense nationale, nous avons accordé une attention particulière à cette approche, afin qu'elle soit fondée sur les valeurs authentiques de notre vaillant peuple, son héritage intellectuel et son parcours patriotique séculaire", a-t-il noté.

Il s'agit, selon lui, d'"une approche scientifique graduelle qui offre un large panel de connaissances et de savoir-faire, et moyens de développement d'une culture stratégique spécifique à notre pays chez les officiers stagiaires", a-t-il fait savoir, relevant que son but étant d'"améliorer leur perception et leur évaluation des dangers immédiats qui pèsent sur la sécurité et la défense nationales".

"Elle vise également, a-t-il dit, à améliorer les méthodes de planification, de préparation et d'exécution, pour faire face aux menaces naissantes sur le terrain des opérations, aussi bien réel que virtuel, et ce, sur la base des différentes méthodes militaires et sécuritaires dans un cadre conventionnel ou non-conventionnel".

De même, cette approche qui tient compte, relève le Général de Corps d'Armée, des attributs des nouvelles guerres, vise à "acquérir de grandes capacités de résistance et de résilience, et à réadapter notre système de défense pour en faire un système aux dimensions intégrées qui concrétise une parfaite cohérence en termes d'emploi des ressources globales de l'Etat, lui permettant de faire face aux défis à venir notamment, en ce qui concerne la préservation des intérêts de la nation et la concrétisation des objectifs de sa politique de défense".

A noter le chef d'Etat-Major de l'ANP a été accueilli à son arrivée par le Général-Major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région Militaire et le Général-Major Hamid Fekane, Directeur de l'Ecole.

Avant son allocution, M. Chanegriha a suivi un exposé sur la promotion sortante.

Par la suite, une présentation audiovisuelle a été projetée, portant sur le bilan des activités de l'Ecole au titre de l'année scolaire 2021-2022, suivie par l'annonce des résultats, la remise des diplômes et la baptisation de la promotion au nom du chahid "Ahmed Cherareug".

Aussi, le Directeur de l'Ecole Supérieure de Guerre a prononcé une allocution dans laquelle "il a exhorté les officiers de la promotion sortante de s'armer de détermination et de persévérance dans l'accomplissement des devoirs et le strict respect des lois et des règlements", indique le communiqué du MDN, qui précise qu'une allocution a également été prononcée avant la fin de la cérémonie par le représentant de la promotion sortante.

Le Général de Corps d'Armée s'est rendu, ensuite, à la division des enseignements, où il a visité les classes de cours et s'est enquis des moyens pédagogiques dont elle dispose.

A l'issue, il a honoré les membres de la famille du chahid dont la promotion sortante porte le nom, avant de signer le livre d'or de l'Ecole, conclut le communiqué.