Madagascar: Affaire " Apollo 21 " - Les soutiens de Philippe François interpellent les autorités françaises

Les enfants et les amis de Philippe François se mobilisent pour soutenir cet ancien officier français. Pour eux, cet ancien militaire, qui a été condamné par la justice en décembre 2021 à dix ans de travaux forcés dans le cadre de l'affaire " Apollo 21 ", devrait " être auprès des siens " et non en prison actuellement.

Il est incarcéré à Tsiafahy depuis le verdict du tribunal de première instance en décembre. Pourtant, ses soutiens sont " convaincus de l'innocence de Philippe François ". Il est " injustement accusé puis scandaleusement condamné ", selon un communiqué que l'association des soutiens de cet ancien colonel de l'armée française a publié en mai dernier, dans le cadre de cette affaire qui remonte à juillet 2021.

Ils interpellent, à cet effet, les autorités françaises et " sollicitent depuis près de 6 mois la présidence de la République (française, ndlr), le ministère (français, ndlr) des Affaires étrangères et les représentants des français à l'étranger pour agir " en faveur de leur cause, lit-on dans un communiqué qu'ils ont sorti le 20 mai dernier. Pourtant ils regrettent que leur appel reste " sans résultat et sans réponse ", jusqu'à présent.